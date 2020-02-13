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13/02/2020 09:31

【武漢肺炎】龍皇集團兩間香港分店停業１０天，員工放７天無薪假

　　《經濟通通訊社１３日專訊》經營龍皇酒家的龍皇集團（０８４９３）宣布，為應對新型冠
狀病毒疫情，集團環球貿易廣場及黃埔分店分別自昨日及下周一（１７日）起暫停營業，初步為
期１０天，而其他酒家的營業時間將臨時作出調整。
　　集團一直與業主磋商以獲得租金優惠。另外為節約成本，全體董事、高級管理層人員及僱員
協定，並將自２月起無薪休假７天，並將由董事會於各月底進行檢討。
　　另外，位於澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家的經營已自本月６日起暫停營業，為期兩週
。（ｎｓ）

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