《凱文隨筆－凱文》疫「情」

《凱文隨筆－凱文》病毒無情，奪去了逾千人的性命，但人間有情，在危難之際，社會上，

甚或其他國家都有熱心人士為那些無懼犧牲、與疫情博鬥的戰士注入了溫暖的動力。過去三星期

，部隊率先浩浩蕩蕩地趕赴武漢救災；數不清的大型挖泥機與建築工人在工地日以繼夜地蓋醫院

，再次展現「基建狂魔」的幹勁與實力；各地醫護機關調配人手前往支援；中央隨後訂出「一省

包一市」的決策，全力支持湖北省各市；各路人馬在出發前，都拉起所屬團體的橫幅，表達了堅

決的戰鬥意志。



網路上也看到很多疫「情」片段；一個只是幾歲的小童在家裡的高清大屏幕電視機前喊爸爸

，原來在武漢醫院任職醫生的爸爸已經多天沒有回家，電視剛好播出他接受訪問的片段；也有十

歲左右的小女孩到醫院為當護士的媽媽送飯，但飯只能放在指定的區域，彼此要保持一段距離對

話，不能越界以防任何潛在的感染，女孩一見媽媽就是淚眼與叫喊，也許想跟穿上一身保護衣的

媽媽擁抱，但情勢就是不允許；六十多歲的媽媽送便當到醫院給在那裡工作的女兒後，說了一句

要好好保重身體，就黯然離去，沒有別的話，女兒喊了一聲「媽」，老婦人回過頭來，幾名醫護

一齊向她行了一個軍人的敬禮；也有小伙子搬了十盒口罩到派出所接待處，喊一聲：「你們辛苦

了」，丟下口罩拔腿就跑，民警追到門外，追不上了，回他一個敬禮；也有職業藝人，甚至業餘

的八歲小童錄製打氣歌曲；有生活條件較佳的有車一族，設立送飯群組，每天用自己的私家車多

次來回，為醫護人員送上一些餐廳捐贈的飯盒：也有一名擁有自己事業的女士，儘管被朋友家人

罵「你上有高堂，下有未成年孩子，要死也不輪到妳」，她依然遵照自己的意願走上疫區去幫忙

，她似乎無法找到自己幫人的原因，只懷念自己在非典期間因病去世的弟弟，他當年是２４歲，

幫人確實是不需要理由的。





一名內地的年青博客，最近幾個月都在印度、巴基斯坦及尼泊爾等地拍攝旅遊視頻，介紹風

土人情，與當地人民與官員都混熟了，疫情面前，他也透過自己的人脈，搜羅了幾十萬個口罩及

攜帶裝的消毒用品送回國，還獲當地機場特快清關的通融，與一間小型航空公司贈送一個免運費

的機艙。另外，日本的支援物資一批接一批，每個箱上都印上鼓勵的字句，還不忘附上優雅動人

的古詩或句子，如「山川異域，風月同天」，「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」；古人簡練

的言語，反映彼此身處異地，但身同感受的情懷，勝過了千言萬語。



也許最令人動容的要數與中國有著悠久情誼的日本「松山芭蕾舞團」，他們製作了一段視頻

，團長清水哲太朗先致辭，他感謝中國幾千年來授予日本無數寶貴的智慧，他說人類最痛苦的時

刻，恰恰就是最珍貴的瞬間，因為此時，人類才喚起無窮的力量，他鼓勵中國人要與「看不見的

敵人」頑強鬥爭，迎來最終的勝利；致辭完畢的奏樂，才是驚訝，《義勇軍進行曲》嚮起，團員

以聽來有點兒生澀的普通話唱這首以「抗日戰爭」為主題的歌曲，來支持武漢及全中國人民！及

後清水的妻子、著名芭蕾舞蹈員森下良子也發言，祝願中國戰勝疫情克服險阻；全體芭蕾舞團員

最後隨團長聲嘶力竭地喊：武漢加油，中國加油，人類加油。常看日劇的觀眾不會覺得他們矯情

，因為那就是昭和民族的性情，這份情誼恐怕比任何的物資還來得要珍貴，也許會使很多中國人

感動落淚。



今年的「中央一號文件」在月初頒發，提出了了兩個亮麗點，指今年是「全面建成小康社會

目標實現之年，與全面打贏脫貧攻堅戰收官之年」；靠著幾代人的努力，百年目標在實現之際，

卻迎來了致命病毒，有人會慨嘆「天地不仁，總是以中國為芻狗」；然而，好事就是多磨，把病

毒一役當作中國步入小康前的一次考試，合格畢業後，就浴火重生了。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

