美股破頂帶動氣氛，港股高開１２９點報２７９５３，國指升３０點

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股造好，三大指數再度破頂，亞洲股市今早普遍造好，

台北加權指數升６１點，首爾指數升９點，港股今早高開１２９點，貼近二萬八關口，重磅股騰

訊（００７００）升逾１％再創年半高位，友邦（０１２９９）同樣高開逾１％，推高大市氣氛

；澳門政府停業１４日且無新增個案，市場料賭場可盡快開業，刺激賭股上揚，金沙

（０１９２８）高開近２％為表現最佳藍籌。

恆生指數開報２７９５３點，升１２９點或升０﹒４７％，主板成交２９﹒０６億元。國企

指數報１０９１５點，升３０點或升０﹒２８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６７％，報５９﹒７５元；港交所

（００３８８）升０﹒５９％，報２７２元；騰訊控股（００７００）升１﹒２２％，報４１６

元；中移動（００９４１）升０﹒９％，報６７﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升

１﹒２３％，報８２﹒３５元。



恆指十大開市升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ４１﹒２０元 升１﹒６０％

萬洲國際（００２８８） ８﹒３５元 升１﹒５８％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒３５元 升１﹒２３％

創科實業（００６６９） ７０﹒５０元 升１﹒２２％

騰訊控股（００７００） ４１６﹒００元 升１﹒２２％



中國聯通（００７６２） ６﹒８３元 升１﹒１９％

申洲國際（０２３１３） １１０﹒７０元 升１﹒１０％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒９０元 升０﹒９０％

中國移動（００９４１） ６７﹒０５元 升０﹒９０％

舜宇光學（０２３８２） １３４﹒４０元 升０﹒９０％

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（ｕｌ）

