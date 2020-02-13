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13/02/2020 09:22

美股破頂帶動氣氛，港股高開１２９點報２７９５３，國指升３０點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股造好，三大指數再度破頂，亞洲股市今早普遍造好，
台北加權指數升６１點，首爾指數升９點，港股今早高開１２９點，貼近二萬八關口，重磅股騰
訊（００７００）升逾１％再創年半高位，友邦（０１２９９）同樣高開逾１％，推高大市氣氛
；澳門政府停業１４日且無新增個案，市場料賭場可盡快開業，刺激賭股上揚，金沙
（０１９２８）高開近２％為表現最佳藍籌。
　　恆生指數開報２７９５３點，升１２９點或升０﹒４７％，主板成交２９﹒０６億元。國企
指數報１０９１５點，升３０點或升０﹒２８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６７％，報５９﹒７５元；港交所
（００３８８）升０﹒５９％，報２７２元；騰訊控股（００７００）升１﹒２２％，報４１６
元；中移動（００９４１）升０﹒９％，報６７﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升
１﹒２３％，報８２﹒３５元。

　　恆指十大開市升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒２０元　　　升１﹒６０％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒３５元　　　升１﹒５８％
　　友邦保險（０１２９９）　　８２﹒３５元　　　升１﹒２３％
　　創科實業（００６６９）　　７０﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　騰訊控股（００７００）　４１６﹒００元　　　升１﹒２２％

　　中國聯通（００７６２）　　　６﹒８３元　　　升１﹒１９％
　　申洲國際（０２３１３）　１１０﹒７０元　　　升１﹒１０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒９０元　　　升０﹒９０％
　　中國移動（００９４１）　　６７﹒０５元　　　升０﹒９０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３４﹒４０元　　　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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