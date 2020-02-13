《盤後部署》若無特別利好消息帶動，港股短期仍受制２８０００

《經濟通通訊社１３日專訊》市場繼續觀望疫情進展，隔晚美股三大指數繼續破頂，港股今

早高開１２９點報２７９５３點，距兩萬八僅一步之遙，亦是全日最高位。湖北省宣布將臨床診

斷病例數字納入新增資料，令全省新冠肺炎確診病例昨日（１２日）新增１４８４０宗，其中武

漢市錄１３４３６宗。確診數字飆升，市場對湖北疫情發展更為悲觀，港股跟隨內地股市反覆偏

軟，最低見２７６９９點，挫１２５點，險守２５０天線（約２７６８７）。最終全日收報

２７７３０點，跌９３點或跌０﹒３４％，主板成交１０５９﹒１９億元減少５﹒６％。國企指

數報１０８３５，跌４９點或跌０﹒４５％。

Ａ股兩市走低。上證綜合指數結束七連升，收報２９０６點，跌２０點或跌０﹒７１％。深

證成份指數報１０８６４點，跌７６點或跌０﹒７０％。兩市合計成交８７１１﹒１１億元人民

幣增加１０﹒３％。



＊ＩＭＦ料中國將從疫情迅速恢復，鮑威爾看好美國經濟＊



新型冠狀病毒疫情延續，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）就疫情對中國經濟的影響進行預測。

ＩＭＦ總幹事格奧爾基耶娃表示，現正在收集數據分析本次疫情對中國經濟的影響，儘管形勢有

很大的不確定性，但希望能看到Ｖ型復甦。她表示，中國經濟活動急劇下降，隨後會因製造商將

補回失去的時間並且重建庫存，迅速復甦，對中國的總體影響相對有限。意味著對全球經濟的影

響也有可能得到遏制。

在另一廂，美國聯儲局主席鮑威爾在參議院銀行委員會上重申自己對美國經濟前景充滿信心

。他指出，目前的低失業率、高工資、高就業機會的狀況將會持續，現時美國經濟沒有任何不平

衡或失衡的地方。對於新型肺炎疫情，他預期會對美國經濟造成影響，但預計這些影響會很快反

映在美國經濟數據中。他還指出，美國對中國的出口將受到抑制，中國對美國的旅遊業貢獻也將

受到抑制。



＊疫情左右港股走勢，上衝二萬八仍阻力重重＊



市場憧憬新型肺炎疫情逐漸受控，港股連升多日後整固，今日高開低走，略微回吐百逾點。

當然，疫情是否受控仍言之尚早，單憑新增確診數字亦未必能準確判斷，相信疫情發展狀況將會

繼續左右後市去向，故港股後市波動仍難免。不過從最近幾日的成交量來看，港股成交量一直都

保持在有１０００億元左右，說明目前市場對疫情好轉有信心，亦願意買貨。加上美國聯儲局主

席鮑威爾言論偏鴿，提振全球股市亦帶動港股。

目前港股短期走勢仍趨樂觀，從技術上看，恆指自１月２０日升抵２９１７４點見頂後，便

持續下跌至２月３日低位２６１４５點，而近日的反彈已收復了該段回吐幅度的３８﹒２％，若

果以下一個反彈目標計算，恆指下一個阻力位會是２８０００點水平，即收復之前跌浪總跌幅的

６１﹒８％。恆指昨日成功２５０天線並企穩於上，料在百天線（約２７１３１點）有支持，不

過若沒有特別大的利好消息帶動，要突破２８０００相信仍然有困難。（ｆｚ）

