【貿易休戰】美農業部副部長：中國未推遲或減少採購美國農產品

《經濟通通訊社１３日專訊》美國農業部負責貿易的副部長麥金尼周三（１２日）表示，中

國尚未知會美國任何因新冠炎疫情，推遲或減少據首階段貿易協議購買美國農產品的計劃。

不過他強調，中國是否推遲或減少採購，將取決於疫情持續多長，如果疫情久拖不決，影響

航運及其他經濟活動，將增加中國削減計劃採購規模的可能性。

白宮國家安全顧問奧布萊恩上日表示，新冠肺炎疫情可能會減少中國今年對美國農產品的採

購。（ａｌ）

