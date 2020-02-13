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13/02/2020 09:06

【貿易休戰】美農業部副部長：中國未推遲或減少採購美國農產品

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國農業部負責貿易的副部長麥金尼周三（１２日）表示，中
國尚未知會美國任何因新冠炎疫情，推遲或減少據首階段貿易協議購買美國農產品的計劃。
　　不過他強調，中國是否推遲或減少採購，將取決於疫情持續多長，如果疫情久拖不決，影響
航運及其他經濟活動，將增加中國削減計劃採購規模的可能性。
　　白宮國家安全顧問奧布萊恩上日表示，新冠肺炎疫情可能會減少中國今年對美國農產品的採
購。（ａｌ）

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