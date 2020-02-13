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13/02/2020 10:27

【代幣風暴】努欽：正制定針對虛擬貨幣透明度規定

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國財政部部長努欽周三（１２日）指，美國快將宣布與虛擬
貨幣及支付系統有關的新規定，以提高透明度，防止被用作秘密銀行帳戶。努欽強調，新規定將
方便執法人員看到資金流向，證明虛擬貨幣沒有用於洗黑錢。
　　他又指，與聯儲局主席鮑威爾都不認為美國需要考慮發行虛擬貨幣，但未來會再考慮。鮑威
爾亦指，世界主各要央行目前都在研究虛擬貨幣，儲局亦有責任研究。（ａｌ）

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