【代幣風暴】努欽：正制定針對虛擬貨幣透明度規定

《經濟通通訊社１３日專訊》美國財政部部長努欽周三（１２日）指，美國快將宣布與虛擬
貨幣及支付系統有關的新規定，以提高透明度，防止被用作秘密銀行帳戶。努欽強調，新規定將
方便執法人員看到資金流向，證明虛擬貨幣沒有用於洗黑錢。
他又指，與聯儲局主席鮑威爾都不認為美國需要考慮發行虛擬貨幣，但未來會再考慮。鮑威
爾亦指，世界主各要央行目前都在研究虛擬貨幣，儲局亦有責任研究。（ａｌ）
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