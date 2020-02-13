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13/02/2020 13:16

【貿易休戰】美國石油協會：中美首階段協議的能源採購不切實際

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據彭博社引述消息人士指，美國石油協會（ＡＰＩ）上月與能
源部舉行閉門會議，會上協會警告華府，美國很難生產足夠讓中國在首階段協議中承諾購買的石
油、天然氣和其他能源產品，即亦額外每日進口１００萬桶原油、５０萬桶成品油、１００船液
化天然氣。
　　消息指，協會強調產量太大不僅對航運基礎設施及產能構成負擔，而且中國購買的原油比華
府預計美國明年新增產量還要多，故採購根本不切實際。
　　協會亦指出，即使達至該產量水平，海上船運和巴拿馬運河將面臨運輸挑戰。（ａｌ）

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