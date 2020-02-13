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即市新聞

13/02/2020 17:29

《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，月線得而復失

　　《台股攻略》台股今日升１７﹒５９點，收１１７９１﹒７８點，成交金額為新台幣
１３９５﹒２６億元。
　　美股四大指數周三（１２日）再創新高，刺激台股今日在電子三雄帶領下，開盤升至
１１８００點及月線，最高一度升上１１８５４點。不過，受鴻海、台塑化及國泰金等大型權值
股拉回影響，以及ＭＳＣＩ季度調整，台股在全球新興市場指數中權重由１１﹒７３％下調至
１１﹒６６％，連續在近四次調整被下調權重，買盤追價意願不高。午盤後升幅收窄，未能站穩
月線之上。
　　電子三雄方面，台積電被列入ＭＳＣＩ全球伊斯蘭指數，創開紅盤以來新高，最高升至新台
幣３３８元，但尾盤升幅收窄，以平盤作收；股王大立光開高走低，終場跌０﹒４１％，收新台
幣４８２０元，未能站回月線之上；鴻海表現最弱勢，開高震盪走低，終場跌０﹒９３％，收新
台幣８４﹒７元，同樣未能站穩月線。
　　網通族群成為盤面焦點，凌網亮燈漲停，明泰及智易升幅超過３％，正文升超過２％，中磊
、關貿、東訊、台陽、百一及兆赫等表現不俗。散熱族群同樣交投活躍，奇鋐升超過３％，泰碩
、雙鴻、超眾及力致表現站穩盤上。
　　以現階段國際股市及疫情影響面來看，疫情對美國經濟衝擊輕微，中國內地供應鏈陸續復工
，疫情影響力將持續淡化；資金面上，各國財政及貨幣積極應對疫情帶來的挑戰，美國聯儲局鴿
派看法不變，資金面與美國的基本面支持美股重回穩定上升的軌道，在國際股市氣氛偏多下，台
股短線仍有機會震盪向上，逐步消化高檔賣壓。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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