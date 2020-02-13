【企業盈警】宏海控股首三季盈轉虧７３０萬，受航運利潤下跌影響

《經濟通通訊社１３日專訊》宏海控股（０８０２０）公布，公司據目前可得資料，預期節

制２０１９年１２月３１日止九個月錄得虧損７３０萬元，而２０１８年同期則錄得純利

７８﹒２萬元。

據董事會目前可得資料，該預期虧損主要由於集團之乾散貨航運業務之收入減少；集團乾散

貨航運業務之利潤率下降；於２０１９年１１月ＩＰ自動化及娛樂業務開始起步階段產生之虧損

所致。

集團預期明天（１４日）公布季度業績。（ｕｌ）

