《窩輪豪情－梁業豪》企業管治

《窩輪豪情》基於香港交易所身為香港以交易所為主的股票及期貨市場的唯一經營者，以及

有需要確保其履行本身職責，維護市場持正操作，再加上其對香港作為國際金融中心起著重要的

策略作用，香港交易所設有全面的制衡架構。企業管治方面，香港交易所實行的企業管治架構旨

在讓香港交易所能夠在公共職能與商業牟利兩個宗旨之間，取得平衡。

香港交易所身為認可控制人所徵收的費用、聯交所與期交所身為認可交易所所徵收的費用，

以及其相關的結算所作為認可結算所所徵收的費用，均須於各自的規則中訂明，並經證監會批准

。香港交易所、聯交所與期交所，以及相關結算所制訂及更改的規則，亦須經證監會批准。根據

《證券及期貨條例》，證監會於決定是否批准徵收有關費用或修訂有關費用時，須考慮以下事項

：

（一）擬徵收費用的事宜於香港的競爭情況（如有的話），和（二）另一家認可控制人、認

可交易所或認可結算所，又或香港以外地區任何類似機構就相同或類似事宜徵收的費用水平（如

有的話）。

風險管理方面，根據《證券及期貨條例》所規定，香港交易所設有風險管理委員會，負責制

定有關香港交易所、聯交所與期交所，以及相關結算所活動的風險管理事宜的政策，再將有關政

策提交香港交易所考慮。須注意的是，風險管理委員會主席由香港交易所主席出任。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

