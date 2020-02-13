《談國論企－黎偉成》生產物價指數因食品漲價跌轉稍升

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格ＰＰＩ於２０２０年１月份同比上升０﹒１％，無

疑止住２０１９年下半年皆處負增長之態，但與上年同期的增幅持平，而這更是食品特別是以豬

肉為主的出廠價格，明顯走高所致，而一般日用品價格持平及耐用消費品回落，故其跌轉升之況

暫不足以憂。相信食品分類指數步升下跌便會使ＰＰＩ重新回穩。



＊須提振豬隻產供穩定出廠價及通脹＊



來自國家統計局所發布的最新資料，ＰＰ１於２０２０年１月份同比即使只是上升１％，卻

扭轉對上一個月負增長０﹒５％之態，更重要的是２０１９年７－１２月份皆為負增長，表面看

來情況有頗為明顯的’轉壞’，但是月之跌轉升，暫時不足引以為憂之因，乃此只是持平於

２０１９年同期幅度，更重要的是（一）這很主要受到生活資料大項類別中的（Ｉ）食品分類指

數，於２０２０年１月份飆升５﹒１％，相對於２０１９年同期所升的０﹒８％多增凡４﹒３個

百分點之普，使主要行業的農副產品加工業於是月同比上升７﹒２％，漲幅遠高於２０１９年１

月份的１﹒５％凡５﹒７個百分點之普。

我之解讀為農副產品加工業的出廠價格有如斯大幅上升，該與豬肉價格倍升之況有關，因居

民消費價格ＣＰＩ於２０２０年１月份中之豬肉價格，同比飆升１１６％，遂影響是月份的整體

ＣＰＩ上漲２﹒７６個百分點，而此一漲幅居然可以佔ＣＰＩ整體漲幅的略越一半，可見豬肉價

貴，對通貨壓力甚深，亦使居民的生活添壓不輕的同時，對農副產品的購進價格分類指數急升７

％，扭轉上年同期尚跌０﹒６％之況，使農副產品加工的出廠價格當然有沉重的壓力。

一而再指出，豬價貴無疑與非洲豬瘟有十分密切的關連，問題是非洲豬瘟於２０１８年８月

份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生豬即使需時，唯是豬肉供應至今

仍然是嚴重不足，價格繼續倍升，是為ＣＰＩ與ＰＰＩ壓力日甚之因。中國要抗疫的同時，提振

生豬的生量和豬肉的供應，降低以豬肉食用為主的居民壓力，依樣是十分重要的任務。

尤其是（二）ＰＰＩ的生活資料指數中之其他主要分類指數，乃在受控之列，就不用過份擔

心民生壓力矣，包括（Ｉ）一般日用品分類指數，於２０２０年１月份持平於上年，而２０１９

年同期的同比還是要增長０﹒３％，因（ｉ）紡織服裝、服飾業產品的出廠價格分類指數跌３％

，上年同期則增１﹒３％；（ｉｉ）造紙及紙製品業產品出廠價格同比跌３﹒５％，較去年１月

份的０﹒７％跌幅多減２﹒８個百分點；和（ｉｉｉ）醫療製造業產品出廠價格增０﹒８％，相

對於上年所增２﹒５％少增１﹒７個百分點等，由是可見大斑。

和生活資料中之（三）耐用消費品，出廠價格於２０２０年１月份同比回落２﹒３％，而

２０１９年同期則無增長，同樣可以印證我所言甚是，因計算機通信等電子設備價跌２﹒５％。



＊採崛業產品出廠價格飆升乃重要警告＊



問題有（四）ＰＰＩ中之另一大項生產資料，分類指數同比跌０﹒４％，相對於２０１９年

１月份所回落的０﹒１％多降０﹒３個百分點，卻見此中之採掘分類指數於２０２０年１月份同

比增長居然可以達到４﹒７％，較２０１９年第一個月所升的１﹒２％多增３﹒５個百分點，如

此況不改，甚至惡化，會是一個十分重要的警告。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

