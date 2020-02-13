《中資異動》網龍（７７７）先舊後新折讓近一成配股，暫挫近８％

《經濟通通訊社１３日專訊》網龍（００７７７）現價跌７﹒８２％，報２４﹒１５元；成

交約３４９８萬股，涉資８﹒３０億元。

集團宣布，公司擬以先舊後新方式，配售３３００萬股，佔擴大股本５﹒９％；配售價較昨

日（１２日）收市價２６﹒２元折讓９﹒５％，預料籌得淨額７﹒７４億元。

現時，恆生指數報２７８６１，主板成交５８﹒１４億元。國企指數報１０８９６。

上證綜指報２９２４，跌２點或跌０﹒１０％，成交１７８﹒８７億元人民幣。

深證成指報１０９３５，跌５點或跌０﹒０５％，成交３３３﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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網龍 （００７７７） ２４﹒１５元 跌７﹒８２％

雲遊控股 （００４８４） ３﹒３０元 升１﹒２３％

騰訊控股 （００７００） ４１５﹒２０元 升１﹒０２％

第七大道 （００７９７） ２﹒９７元 無升跌



ＩＧＧ （００７９９） ６﹒４３元 無升跌

創夢天地 （０１１１９） ４﹒９６元 無升跌

心動公司 （０２４００） ２６﹒８０元 升１﹒３２％

ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０） １﹒５５元 跌１﹒２７％

指尖悅動 （０６８６０） ０﹒５９元 跌３﹒２８％

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（ｎｓ）

