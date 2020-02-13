【武漢肺炎】廣東新增確診２２例，廣州全市暫停餐飲堂食

《經濟通通訊社１３日專訊》廣東省通報，全省累計報告新冠肺炎確診病例１２４１例。

１２日當天全省新增確診病例２２例，新增出院４３例，累計出院２８４例。另有疑似病例

１２３例。有３１２３名密切接觸者正在接受醫學觀察。



＊廣州全市暫停堂食、禁止聚餐活動＊



廣州市天河區發布通知，要求全區各餐飲單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）暫停大廳、

堂食服務，可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐服務，同時禁止一切聚集性用餐活動（單位

食堂除外）。至此，廣州１１個區全部暫停了餐飲單位堂食服務。（ｅｗ）

