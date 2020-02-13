【抗疫維穩】國務院：壓實市長負責制，做好農產品穩產保供工作

《經濟通通訊社１３日專訊》在防控新冠肺炎疫情中，一些地方農產品生產運輸銷售受阻，

部分養殖企業飼料供應短缺。國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制１２日發布通

知，要求壓實「菜籃子」市長負責制，做好農產品穩產保供工作。

通知要求，要強化地方首責，把「菜籃子」產品穩產保供作為一項重要政治任務，嚴格落實

「菜籃子」市長負責制，地方政府特別是市級政府要負責轄區內蔬菜、肉蛋奶、水產品等供應，

統籌抓好生產發展、產銷銜接、流通運輸、市場調控、質量安全等各項工作。力戒形式主義、官

僚主義。



＊落實好鮮活農產品運輸「綠色通道」政策＊



通知提出，要落實好鮮活農產品運輸「綠色通道」政策。把糧油、蔬菜、肉蛋奶、水產品等

農產品納入疫情防控期間生活必需品保障範圍，除必要的對司機快速體溫檢測外，對運輸車輛嚴

格落實不停車、不檢查、不收費等優先便捷通行措施，確保區域間快速調運，必要的地方可設立

農產品運輸「接駁區」。

通知要求，加強活禽交易市場分類管理。對正常開放的，明確開辦者和銷售者責任。統籌謀

劃禽肉、豬牛羊肉及其他「菜籃子」產品供應，加強產加銷對接，提升產業鏈質量，完善配送體

系，推行冰鮮和冷凍肉類上市。

通知明確，要著力解決養殖場戶斷糧、缺料、缺藥等突出問題，推動飼料、屠宰等養殖行業

上下游企業盡快復產復工。支持合法合規的屠宰場盡快復工。（ｅｗ）

