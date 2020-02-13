《午市前瞻》港股估值便宜見長線資金流入，短期或挑戰２８０００

《經濟通通訊社１３日專訊》此前中國新型肺炎確診病例明顯減少，市場料疫情受到控制，

隔晚美股繼續破頂，港股今早高開１２９點，報２７９５３點，距兩萬八僅一步之遙，亦是半日

最高位。惟湖北將大部分臨床診斷病例納入確診病例，上日（１２日）突增１﹒４萬宗。港股由

高回落，半日曾最多挫１２０點報２７７０２點，在２５０天線見支持。隨後，騰訊

（００７００）及內房股回勇，港股跌幅收窄至３９點午收２７７８４點，主板成交５７４﹒８

３億元。國企指數報１０８６８點，跌１６點。

Ａ股兩市半日亦走低。上證綜合指數報２９１１點，跌１５點或跌０﹒５３％，成交２１２

２﹒３４億元人民幣。深證成份指數報１０８７１點，跌６９點或跌０﹒６３％，成交３４６３

﹒３８億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）軟０﹒５２％，報２６９元；友邦（０１２９９）走低

０﹒９２％，報８０﹒６元；平保（０２３１８）跌０﹒８７％，報９０﹒８元；建行（００９

３９）亦軟０﹒６２％，報６﹒４６元；中移動（００９４１）企穩，報６６﹒４５元；匯控（

００００５）於香港推按揭「還息不還本」，半日揚０﹒５１％，報５９﹒６５元。



＊醫藥股個別發展，石藥領跌藍籌＊



醫藥股半日漲跌互現，其中中國醫療（０８２２５）或成首家中國上市利托那韋口服液公司

，半日大漲２２﹒８１％，報１﹒４元；康哲藥業（００８６７）升５﹒７４％，報１１﹒０６

元；藥明康德（０２３５９）揚３％，報１１６﹒６元。另外，石藥（０１０９３）挫

３﹒０３％，報１８﹒５６元，為半日表現最差藍籌。中生製藥（０１１７７）亦跌

１﹒０３％，報１１﹒４８元。

騰訊旗下手遊王者榮耀新春活躍用戶近億，揚１﹒１２％，報４１５﹒６元，創廿個月高；

其他手遊股憧憬疫情或造好首季業績，亦隨勢走高。ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）飆

７﹒０１％，報１﹒６８元；心動公司（０２４００）踢高５﹒４８％，報２７﹒９元；家鄉互

動（０３７９８）升１﹒４５％，報３﹒４９元；中手游（００３０２）揚０﹒３３％，報

３﹒０８元。

本地零售繼續下跌。香港電視（０１１３７）挫２﹒６９％，報５﹒０６元；ＣＥＣ國際控

股（００７５９）插水５﹒７１％，報０﹒６６元；優品３６０（０２３６０）跌２﹒５６％，

報２﹒２８元。



＊地方政策提振房，內房物管走高＊



昨晚無錫、西安及深圳新後出台針對房地產行業相關提振政策，銀證在報告中亦指疫情對地

產業影響有限，內房繼續走高。碧桂園（０２００７）揚１﹒４９％，報１０﹒８８元，領跑藍

籌；華潤置地（０１１０９）走高０﹒８４％，報３６﹒２元；融創中國（０１９１８）漲２﹒

４４％，報４４﹒１５元；旭輝（００８８４）升２﹒４５％，報６﹒２６元。其中，寶龍地產

（０１２３８）料去年純利增不少於４０％，半日急漲５﹒５％，報４﹒９９元。

內房有政策提振，物管股亦跟著造好兼尋頂。中海物業（０２６６９）揚１﹒２１％，報５

﹒８６元；雅生活服務（０３３１９）升１﹒６１％，報３４﹒８元；綠城服務（０２８６９）

漲３﹒７４％，報１０﹒５４元；奧園健康（０３６６２）走高１﹒５２％，報６﹒７元。另外

，碧桂園服務（０６０９８）料去年多賺逾五成，半日揚１﹒３１％，報３１元。

中芯（００９８１）將公布截至２０１９年年底止三個月業績，半日獲追捧，飆

７﹒５２％報１７﹒４４元；同日放榜的華虹半導體（０１３４７）同樣走高３﹒９３％，報

２２﹒５元。其他晶片股亦普偏走高，ＡＳＭ太平洋（００５２２）升１﹒５１％，報

１１４﹒２元；上海復旦（０１３８５）漲４﹒１７％，報６﹒２５元；腦洞科技

（０２２０３）則跌１﹒７９％，報０﹒２７５元。



＊葉尚志：阿里短線可博業績，現價可入＊



港股今日窄幅上落，但未見大幅回吐。第一上海證券策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示

，認為港股估值便宜，中美關係目前緩和，加上新冠肺炎疫情緩和，因此對後市整體趨勢正面。

此外，他指Ａ股及港股自春節過後始見大批外資流入作長線部署，港股近期成交平均更增至逾千

億元，加上內地支援經濟政策相繼出台，如提前下達２０２０年新增地方政府債務限額等，故短

期後市或機會再「夾上」２８０００關或以上水平。然而，他強調港股自上周反彈至今累積升幅

逾１４００點，若短期繼續衝高，反映市場短期或已處於亢奮狀態，往後或有調整風險。故他建

議低位入貨的投資者，可先趁機「減磅」，未入市的則忌追高。他指出，若大市短期調整料２７

２００點見支持。

另外，阿里巴巴（０９９８８）將於今日收市後公布季度業績。葉尚志看好該股業績，料營

收能維持雙位數增長。若投資者短線想追入建議現價可入，目標價２２０元，若跌穿２１０元就

要止蝕。（ｋｓ、ｆｚ）

