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13/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４億人幣，買建行騰訊沽港交所贛鋒

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股再破頂，不過湖北省的新冠肺炎新增確診和死亡病例
數激增，港股今日高開１２９點一度高見２７９５３點，但已為全日高位。其後指數掉頭向下，
曾跌１２８點曾低見２７６９５點，全日跌９３點或０﹒３％，收２７７３０點，二萬八關前遇
阻力，內地股市亦終止七連升走勢。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣，較上日大幅縮水近一半。北水淨買入最
多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）
；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。
　　主板成交１０５９﹒１９億元較上日減約５﹒６％。其中港股通成交１８４﹒８億元，佔總
成交１７﹒４％。

＊內銀股回吐，北水繼續掃建行＊

　　內銀股勁升多日後，今日個別出現回吐，建行收報６﹒４４元，軟近１％，不過仍然無阻北
水掃貨的熱情，淨買入９﹒３７億元。
　　股王騰訊旗下遊戲《王者榮耀》、《和平精英》在春節期間的活躍用戶大幅增加三成，前者
活躍用戶達９５３５萬元左右，後者達７９９４萬。北水繼續熱捧，淨流入近３﹒７２億元。　
騰訊收報４１６﹒４元，升１﹒３％。
　　中芯今日將公布截至２０１９年年底止三個月業績，續前獲追捧，收報１７﹒２８元，飆　
６﹒５％。北水淨流入逾３﹒３億元。　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．３７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．７２　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　３．３７　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．２４　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　３．２４　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．１４　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．９５　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　１．２７　　

　　淨沽出最多港股：
　　港交所　（００３８８）　　　　　－２．３４　
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　　－０．２２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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