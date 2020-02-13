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即市新聞

13/02/2020 17:31

《美元走勢－羅明立》紐元反彈為主，不宜過份樂觀

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０９．９９　　　１０９．７２　　　１０９．７３　
　　　歐元╱美元　　　　１．０８７９　　　１．０８６５　　　１．０８７９　
　　　英鎊╱美元　　　　１．２９７９　　　１．２９４４　　　１．２９７７　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９７８５　　　０．９７６４　　　０．９７６７　
　　　美元╱港元　　　　７．７７０６　　　７．７６６０　　　７．７６８７　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾表示，倘若出現新一輪經濟衰退，局方仍會採取量化寬鬆措
施，亦會定期就利率發表前瞻指引；不過，主席對經濟前景仍然樂觀。投資者憧憬新型肺炎疫情
逐漸緩和，加上各國央行傾向更寬鬆的貨幣政策，刺激股市向上，美國三大指數昨日（１２日）
再創新高。美匯指數則上試９９水平，由於經濟前景較歐元區為佳，於美匯指數佔比最大的歐元
（５７﹒６０％）持續下滑，令美匯指數後市仍有上升空間。
　　新西蘭央行宣布維持利率不變，符合分析師預期。會後聲明指，當地經濟有望於下半年加快
增長，央行認為保持較低的利率，有助穩定就業及通脹。另外，央行表示關注新型肺炎疫情的發
展，並表示倘若疫情對經濟構成重大影響，貨幣政策將有調整空間。在央行較為強硬的貨幣取態
支持下，紐元一度升至０﹒６４８５水平，不過中國疫情發展仍不明朗，美元亦處於強勢，紐元
現時應是反彈為主，不宜過份樂觀。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８５０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３０２０　　　１﹒２８８０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３３０　　　１﹒３２００　　　１﹒３３８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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