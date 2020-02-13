《美元走勢－羅明立》紐元反彈為主，不宜過份樂觀

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９．９９ １０９．７２ １０９．７３
歐元╱美元 １．０８７９ １．０８６５ １．０８７９
英鎊╱美元 １．２９７９ １．２９４４ １．２９７７
美元╱瑞郎 ０．９７８５ ０．９７６４ ０．９７６７
美元╱港元 ７．７７０６ ７．７６６０ ７．７６８７
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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾表示，倘若出現新一輪經濟衰退，局方仍會採取量化寬鬆措
施，亦會定期就利率發表前瞻指引；不過，主席對經濟前景仍然樂觀。投資者憧憬新型肺炎疫情
逐漸緩和，加上各國央行傾向更寬鬆的貨幣政策，刺激股市向上，美國三大指數昨日（１２日）
再創新高。美匯指數則上試９９水平，由於經濟前景較歐元區為佳，於美匯指數佔比最大的歐元
（５７﹒６０％）持續下滑，令美匯指數後市仍有上升空間。
新西蘭央行宣布維持利率不變，符合分析師預期。會後聲明指，當地經濟有望於下半年加快
增長，央行認為保持較低的利率，有助穩定就業及通脹。另外，央行表示關注新型肺炎疫情的發
展，並表示倘若疫情對經濟構成重大影響，貨幣政策將有調整空間。在央行較為強硬的貨幣取態
支持下，紐元一度升至０﹒６４８５水平，不過中國疫情發展仍不明朗，美元亦處於強勢，紐元
現時應是反彈為主，不宜過份樂觀。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９００ １﹒１０５０ １﹒０８５０
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３０２０ １﹒２８８０ １﹒３０８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３３３０ １﹒３２００ １﹒３３８０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》