【武漢肺炎】歌禮：復方片聯合干擾素治療臨床研究獲重慶醫院批准

《經濟通通訊社１３日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布，由重慶醫科大學附屬第二醫院

感染科主任胡鵬教授團隊發起的，ＡＳＣ０９復方片聯合 －干擾素霧化治療新型冠狀病毒肺炎

臨床研究，獲重慶醫科大學附屬第二醫院倫理委員會批准。

公告又指，該公司目前具有充足的ＡＳＣ０９復方片及利托那韋生產能力。

目前，ＡＳＣ０９復方片已獲得武漢同濟醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院和重慶醫科大

學附屬第二醫院等批准開展治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究。公司將就該等臨床試驗的進展及時

告知公眾。（ｈｏ）

