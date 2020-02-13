《經濟通通訊社１３日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布，由重慶醫科大學附屬第二醫院
感染科主任胡鵬教授團隊發起的，ＡＳＣ０９復方片聯合 －干擾素霧化治療新型冠狀病毒肺炎
臨床研究，獲重慶醫科大學附屬第二醫院倫理委員會批准。
公告又指，該公司目前具有充足的ＡＳＣ０９復方片及利托那韋生產能力。
目前，ＡＳＣ０９復方片已獲得武漢同濟醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院和重慶醫科大
學附屬第二醫院等批准開展治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究。公司將就該等臨床試驗的進展及時
告知公眾。（ｈｏ）
13/02/2020 12:40
【武漢肺炎】歌禮：復方片聯合干擾素治療臨床研究獲重慶醫院批准
《經濟通通訊社１３日專訊》歌禮製藥（０１６７２）公布，由重慶醫科大學附屬第二醫院
感染科主任胡鵬教授團隊發起的，ＡＳＣ０９復方片聯合 －干擾素霧化治療新型冠狀病毒肺炎
臨床研究，獲重慶醫科大學附屬第二醫院倫理委員會批准。
公告又指，該公司目前具有充足的ＡＳＣ０９復方片及利托那韋生產能力。
目前，ＡＳＣ０９復方片已獲得武漢同濟醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院和重慶醫科大
學附屬第二醫院等批准開展治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究。公司將就該等臨床試驗的進展及時
告知公眾。（ｈｏ）
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