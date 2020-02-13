【武漢肺炎】匯豐推住宅按揭還息不還本，對零售業客戶設支援貸款

《經濟通通訊社１３日專訊》因應新型冠狀病毒疫情影響，匯豐宣布推出一系列措施以減輕

個人客戶的財政負擔，新措施包括住宅按揭「還息不還本」安排、首推針對航空、酒店、飲食及

零售業個人客戶而設的「支援貸款」、以及加強人壽及醫療保險保障。

住宅按揭貸款方面，由２月１９日起至６月底，有財務需要的按揭貸款客戶可按個人情況選

擇６個月或１２個月延期清還按揭本金。同時，客戶可於上述期間申請豁免支付逾期費用和相關

利息，以減輕財政負擔。

另外，為紓緩航空、酒店、飲食及零售行業客戶因疫情可能面臨的財務壓力，由２月１９日

至４月３０日，將提供最高３萬元的「支援貸款」，還款期最長兩年，客戶申請時只需提供最近

的受僱證明，而最低月入要求為５０００元。如有需要，客戶亦可申請退還信用卡或個人貸款的

逾期費用和利息。

至於保險保障，由２月１９日至４月３０日，客戶以匯豐信用卡投保匯豐保險之指定人壽或

醫療保險計劃，每項將可獲額外最多５００元獎賞錢，另外，若受保人確診感染新型冠狀病毒，

其保費寬限期將延長至１８０日，並可獲每日１０００元住院賠償，最多達４５日。

匯豐香港區行政總裁施穎茵表示，新型冠狀病毒對本港經濟帶來下行壓力，希望透過近日公

布的各項新措施，幫助客戶從容面對目前的挑戰，紓緩他們的財務壓力。（ｂｉ）

