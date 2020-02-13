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13/02/2020 13:37

【武漢肺炎】Ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ推援助地產代理措施，冀增成交

　　《經濟通通訊社１３日專訊》為減輕本港地產市場受到疫情的影響，提供香港及海外物業多
元化買賣及租賃樓盤資訊的多媒體平台ｓｑｕａｒｅｆｏｏｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ推出援助本港地產
代理的措施，包括在該網站刊登樓盤資訊，可免費延長在線時間三十天，約有１６０家不同規模
的地產代理客戶受惠。
　　集團總經理Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｋｅｎｔ稱，預期本港樓市活動在短期內將有所放緩，希望此
舉能夠成功令樓盤查詢增加，並且帶動成交。（ｂｉ）

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