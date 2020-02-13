【武漢肺炎】九巴：疫情令乘客量大降四成，縮減班次兩成

《經濟通通訊社１３日專訊》載通國際（０００６２）旗下九巴傳訊及公共事務部主管林子

豪在一個電台節目上表示，受到疫情爆發影響，乘客量大減四成，他形容是斷崖式下跌，該公司

上周起縮減班次，整體班次減少兩成，並調動車務，個別路線延長總站位置，確保每條路線不會

疏過３０分鐘一班車。

他又指，九巴已加強車廂清潔消毒。他因新安排為乘客帶來不便致歉。（ｃｌ）

