【武漢肺炎】國際七人欖球賽推遲至１０月舉行

《經濟通通訊社１３日專訊》國際欖球理事會（Ｗｏｒｌｄ Ｒｕｇｂｙ）今日發聲明指，

由於擔心新型冠狀病毒的疫情，香港欖球總會和Ｓｐｏｒｔ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ將２０２０年

匯豐世界七人欖球賽系列的時間重新安排。

新加坡國際七人欖球賽改期為１０月１０日至１１日，香港國際七人欖球賽改期為１０月

１６日至１８日。至於２０２１年香港和新加坡錦標賽將如常在４月舉行。（ｃｌ）

