【武漢肺炎】香港寬頻延長彈性在家工作安排至３月１５日

《經濟通通訊社１３日專訊》香港寬頻（０１３１０）公布，因應疫情發展及教育局今早公

布延長學校停課，為進一步保障人才及其家人健康，決定將彈性在家工作措施實施時間由３月１

日止，延長至３月１５日。

公司鼓勵香港辦公室的後勤部門人才繼續採取彈性安排在家工作，而員工可使用遙距存取功

能，在家安全使用內部系統並進行視像會議，確保工作順遂。（ｙｗ）

