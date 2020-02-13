【武漢肺炎】銀行公會：歡迎會員銀行因應疫情推出不同支援措施

《經濟通通訊社１３日專訊》銀行公會表示，歡迎會員銀行因應目前疫情發展，陸續推出不

同的支援措施，包括提供延遲還款或貸款展期的安排、寬減各種費用、推出不同種類的無抵押貸

款予中小企等，紓緩中小企現金流的壓力。

公會指，銀行業界亦對受疫情影響的個人客戶提供住宅按揭貸款暫緩償還本金、寬減費用等

，解決市民燃眉之急。

公會又指，鼓勵會員銀行與中小企保持緊密溝通，並按照金管局的指引，積極研究及推出不

同的措施，為受疫情影響的企業提供適切的支援，與客戶共渡時艱。（ｓｋ）

