《經濟通通訊社１３日專訊》國際家居零售（０１３７３）旗下日本城宣布，今日在４間分
店派籌發售口罩，每間約３６０盒，口罩為三層不織布口罩６０個裝（女性╱小面ＳＩＺＥ）。
發售分店分別為香港銅鑼灣駱克道４７６號地下及１樓舖、九龍尖沙咀柯士甸道１１０號地
下、九龍長沙灣荔枝角道８６３號泓景匯商場１樓１３Ａ及１３Ｂ號舖、新界將軍澳天晉滙２期
１樓１２３號舖。
日本城在社交媒體上表示，基於衛生理由及保障所有顧客，請所有購買口罩的顧客當面檢查
清楚，所有口罩不設退換。（ｂｎ）
13/02/2020 10:29
【武漢肺炎】日本城今日於４分店派籌發售口罩，每人限購一盒
《經濟通通訊社１３日專訊》國際家居零售（０１３７３）旗下日本城宣布，今日在４間分
店派籌發售口罩，每間約３６０盒，口罩為三層不織布口罩６０個裝（女性╱小面ＳＩＺＥ）。
發售分店分別為香港銅鑼灣駱克道４７６號地下及１樓舖、九龍尖沙咀柯士甸道１１０號地
下、九龍長沙灣荔枝角道８６３號泓景匯商場１樓１３Ａ及１３Ｂ號舖、新界將軍澳天晉滙２期
１樓１２３號舖。
日本城在社交媒體上表示，基於衛生理由及保障所有顧客，請所有購買口罩的顧客當面檢查
清楚，所有口罩不設退換。（ｂｎ）
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