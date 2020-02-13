【武漢肺炎】集友銀行調整分行周六營業時間，３分行每周六停服務

《經濟通通訊社１３日專訊》集友銀行公布，因應新型冠狀病毒肺炎情況迅速變化，由星期

六（１５日）起，上環分行、紅磡分行及青山道分行將於每周六暫停服務，其他香港分行網點將

調整周六的營業時間，由現時的上午９時至下午１時，調整為上午９時至中午１２時，直至另行

通知。

香港全線分行網點於周一至五的營業時間將維持調整為上午９時至下午３時。（ｓｋ）

