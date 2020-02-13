【預算前瞻】德勤料本財年赤字４７５億，今年經濟最差負增長１％

《經濟通通訊社１３日專訊》新一份財政預算案將於本月２６日公布，德勤中國稅務總監陳

復新在電話會議上表示，財政司司長陳茂波原預測２０１９╱２０年度錄得１６８億元盈餘，但

德勤估計或會出現４７５億赤字，並預計２０２０╱２１年度赤字進一步擴大至６００億元。他

指，受武漢肺炎及環球經濟的影響，港府對抗疫情的支出亦會增加。



＊今年經濟增長料０％至負１％，推支援措施較派錢重要＊



隨著武漢肺炎的情況愈來愈嚴重，陳復新指港府用於抗疫的支出會增加，但中美貿易戰有向

好的跡象，對本港亦為利好因素。陳復新預期，今年本港首兩季的經濟增長或呈現負數，但期望

疫情好轉及環球經濟緩和後，下半年有望追回，料全年經濟增長錄得０％至負１％。

德勤中國稅務合夥人陳嘉華補充，雖然該行預計政府赤字增加，但相信政府能以２至３年的

時間下降赤字。他表示，雖然每年都有聲音期望政府派現金，但她認為政府推出更多措施幫助香

港的企業，以推進本港經濟長遠發展更重要。



＊新增雙職夫婦免稅額３萬元，對特定行業中小企予免稅優惠＊



德勤建議，自住居所的租金獲薪俸稅扣除，上限為每年１５萬元；寬減２０１９╱２０及

２０２０╱２１年度１００％的薪俸稅及個人入息課稅，上限為３萬元；基本免稅額╱已婚人士

免稅額調高約１３﹒６％；子女免稅額和在每名子女出生的課稅年度額外免稅額增８﹒３％；新

增雙職夫婦免稅額，每對夫婦每年３萬元。

德勤又建議對酒店、旅館、餐飲、零售及旅遊業的中小型企業給予免稅優惠，此外，寬減

２０１９╱２０及２０２０╱２１年度１００％利得稅入息課稅，上限為３萬元。

為鼓勵香港企業特別是中小企業投放資源建造自動化工作環境，建議政府提高企業相關費用

扣稅額至２００％。另外，對合資格的高新科技或創新產業投資提供稅務優惠，如稅收抵免或退

稅，尤其對大灣區進行投資的稅務優惠額。（ｊｏ）

