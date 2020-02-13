【武漢肺炎】網傳海皇粥店本月起所有分店員工八折支薪

《經濟通通訊社１３日專訊》網上流傳海皇粥店由公司行政總裁李英立署名的通告，該通告
表示今年１月中發生新型肺炎疫情，對整個香港，尤其零售，飲食及旅遊相關行業造成沉重打擊
，公司决定由２０２０年２月１日起，所有分店員工以８折支薪直至另行通知為止，並會持續監
察經營狀況，按照實際情況作出調整，而不接受八折支薪安排者，會按既定程序辦理離職手續。
（ｂｎ）
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