《小傳日記》肺炎增萬宗，疫情好陰功；魚缸升轉跌，守住牛熊線！

《小傳日記》花旗國日日攻頂，真係升市莫估頂，但係亞洲「孖屐」呢邊今日（１３日）就

先高開低走，因為本來神州疫情控制得好地地，但因為改變檢驗準則關係，新增感染人數突然飆

萬幾人，本來心情好地地嘅缸友嚇到突然掟貨，大隻佬指數高開百幾點之後倒頭下挫，手機佬成

被拋棄對象，瑞聲（０２０１８）跌２巴仙，失守６０銀關口，真係慘慘豬；但馬交似乎疫情守

得幾好，又無新增感染個案，金沙（０１９２８）聞聲再升近１巴仙。幸好，大隻佬指數守得住

牛熊線（２７６８６點），收報２７７３０點，跌９３點，跌幅唔夠半個巴仙，主板成交

１０５９﹒１９億銀跌逾半成；國貨收報１０８３５點，跌４９點或跌近半巴仙

內地Ａ場今日都頂唔住，上證綜合指數報２９０６點，跌２０點或近１巴仙；深證收報

１０８６４點，跌７６點或近１巴仙。兩市合共成交８７１１﹒１１億銀人仔。

大隻藍戰士略為回下氣，大象（００００５）升１亳子報５９﹒４５銀；生發發

（００３８８）跌逾半巴仙，報２６８﹒８銀；建行（００９３９）回吐近１巴仙，報６﹒４４

銀；神州移動（００９４１）略跌逾半巴仙，報６６﹒０５銀；ＡＩＡ（０１２９９）挫逾１巴

仙，報８０﹒２銀。



＊商會籲泵水磚頭股高舉，盈喜勢如浪物管佬續昂＊



神州嘅全聯房地產商會由融資、資金監管、稅費繳納、復工復產等四方面提出１５項具體政

策建議，呼籲大家喺融資方面提供適度信貸支持同融資政策傾斜畀磚頭佬喎，例如放寬資金監管

額度、稅費適當減免咁。磚頭佬今日逆市跑上，融創（０１９１８）踼高近２巴仙，報

４３﹒９５銀；潤地（０１１０９）同世茂房（００８１３）輕跳近１巴仙，分別報３６﹒２銀

同２８﹒３銀；中海外（００６８８）滑一格，報２８﹒１５銀；合生創展（００７５４）上個

月合約銷售額按年跌咗逾２２巴仙，都輕跳四格，報７﹒４４銀。

物管佬踏入盈喜潮，好多都連日破頂，碧桂園服務（０６０９８）同時代鄰里

（０９９２８）齊齊抽高近２巴仙，分別報３１﹒１銀同５﹒８１銀。瑞銀估計，發盈喜嘅雅生

活服務（０３３１９）好大機會可以納入港股通，支撐股價繼續向上爬。隻佬今日彈約３巴仙，

報３５﹒３銀。匯豐研究出報告話，受新型冠狀病毒肺炎影響，深圳同杭州推出物管補貼措施，

物管需求增加。加上神州屋苑有加強防疫清潔嘅工作需要，對物管服務有特別需求，相信其他物

管股會繼續發盈喜。保利物業（０６０４９）輕跳逾１巴仙，報６３﹒８５銀；新城悅服務

（０１７５５）踼高近半巴仙，報１６﹒５銀。



＊手機佬潛水瑞聲向下去，疫情宅男女手遊型英帥＊



每次「孖屐」一潛水，手機佬一定第一個被拋棄，雖然上個禮拜細摩增持過嘅瑞聲

（０２０１８），但呢種加持對股價唔見有太過積極作用，今日重要潛２巴仙，報５９銀。另一

「孖寶」舜宇光學（０２３８２）都跌近１巴仙，報１３２銀；比亞迪電子（００２８５）就升

轉跌近１巴仙，報１６﹒１８銀；通達集團（００６９８）挫逾１巴仙，報０﹒８８銀；丘鈦科

技（０１４７８）跪低近２巴仙，報１１﹒４６銀。

呢期大陸日日封城咁，個個都留係屋企打機，所以近期手遊佬都升到飛起，「股王」ＱＱ

（００７００）因為多隻遊戲稱霸收入榜首，所以股價飛高高逾１巴仙，報４１６﹒４銀，重創

埋年半高位兼係最佳藍戰士；另一隻手遊佬ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）見有獲氣，

一度見１﹒７４銀上市新高，最終收升逾１巴仙，報１﹒５９銀。不過，網龍（００７７７）先

舊後新配售股份，拖累股價跌逾一成一，報２３﹒２銀。金軟（０３８８８）亦跌逾３巴仙，報

２６﹒８銀。



＊馬交現生機金沙又起飛，食品慘到喊蒙牛股價殘＊



呢次疫情馬交佬當機立斷，立即九秒九行動，所以暫無新增個案，大家都期待馬交賭場可以

好快開返市，今日賭股都起飛，金沙（０１９２８）立即抽高近１巴仙，報４１﹒０９銀；澳博

控股（００８８０）飛高近３巴仙，報９﹒８２銀；永利馬交（０１１２８）無升跌，報

１７﹒７６銀；銀娛（０００２７）升近半巴仙，報５７﹒２銀；新濠國際（００２００）升一

梧，報１８﹒１１銀。美高梅（０２２８２）微漲一格報１１﹒９銀。

因為封城關係，好多網上食品店就算出到貨都無郵遞收貨，搞到個個都無生意做，食品佬日

日都跌到殘，其中蒙牛（０２３１９）再挫逾２巴仙，報２９﹒５５銀，重係最差藍戰士；飛鶴

（０６１８６）回近２巴仙，報１０﹒５２銀；旺旺（００１５１）跌逾１巴仙，報６﹒３銀；

維他奶國際（００３４５）跪低逾１巴仙，報２９﹒８５銀；百威亞太（０１８７６）跌逾１巴

仙，報２３﹒５銀。請請！



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