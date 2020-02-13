【武漢肺炎】信銀國際加推３大抗疫紓困措施

《經濟通通訊社１３日專訊》中信銀行（國際）公布，加推３大抗疫紓困措施，以緩減經濟

下行及新型冠狀病毒疫情對企業及客戶帶來的壓力。由２月１７日至６月３０日，已供款１年或

以上並還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本

，為期６個月，期滿後可按情況申請續期６個月，即最多１２個月只需繳付利息。

同時，私人貸款客戶可申請豁免逾期還款利息及自動轉帳退回或退票手續費。信用卡客戶亦

可就其信用卡及信用卡貸款申請豁免逾期費用、財務費用及自動轉帳退回或退票手續費。

信銀國際指，由１月２４日至４月３０日，宏利香港個人理財產品保單受保人，包括現有及

全新客戶，若確診新型冠狀病毒而需住院，即獲額外住院現金保障每日６００元，長達４５日，

無需等候期；保單受保人若被香港或澳門政府按法令要求於醫院或隔離營接受強制隔離，可獲一

筆過特別現金保障３０００元；如確診新型冠狀病毒，因應家人可能須接受家居隔離，保單受保

人可享一筆過特別現金保障２０００元作家庭支援。

此外，由２月６日至８月３１日，中國人壽（海外）的現有及全新保單受保人，一旦確診新

型冠狀病毒而須隔離或住院，將分別獲得一筆過隔離現金保障５０００元及住院現金每日８００

元；若確診而導致肺炎並因而身故，一筆過身故賠償５０萬元會給付予受保人的遺產管理人。

（ｓｋ）

