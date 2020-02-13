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即市新聞

13/02/2020 13:17

《真知灼見－溫灼培》３大因素拖低歐元

　　《真知灼見》過去一星期，利淡歐元因素接踵而至。上周四（６日）歐盟貿易專員霍根到了
華盛頓與美國貿易代表萊特希澤談判，過去市場一直擔心中美貿易紛爭過後，美國的貿易矛頭會
直指歐洲，現在來看這憂慮正在實現中。這是推低歐元的首個因素。到了本周一（１０日），被
譽為是德國總理默克爾的接班人卡倫鮑爾突然宣布辭任基民盟（ＣＤＵ）主席，鑑於德國總理默
克爾重申，無意參選明年大選，一時間德國的政治變得不明朗。德國作為區內龍頭，市場關注繼
默克爾後，德國能否出現另一位強勢領袖把歐元區團結。而正因上述出現的政治不穩定因素，歐
元匯價受壓。

＊瑞士５月１７日舉行另類「脫歐」公投＊

　　還有一重要事項值得留意。瑞士將於５月１７日舉行全民公投，決定應否阻止歐盟公民自由
進入瑞士。有關公投被視為另類「脫歐」公投。一點必須明白，瑞士並不屬於歐盟，但其一直與
歐盟存在協議，容許雙方公民及貨物自由進出。但近年來自歐盟的新移民不斷增加，這是導致當
地反對派（Ｓｗｉｓｓ　Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ　Ｐａｒｔｙ）提出上述公投的原因。不過，瑞士情
況不同英國，瑞士是一個很小的經濟體，其經濟較英國更加依賴歐盟的單一市場。假如日後瑞士
與歐盟關係一旦轉惡，對瑞士經濟以至瑞朗前景可不堪設想。還有，假使公投獲通過，對歐盟的
衝擊也不能忽視。因這將反映歐盟這概念愈來愈不得人心，這可對歐元匯價不利。

＊歐元失守去年最低位１﹒０８７７美元＊

　　受上述３大因素困擾，歐元今早（１３日）於亞洲市場跌穿１﹒０８７７美元，這２０１９
年的最低位置。技術上，歐元走勢短線或有機會轉淡。由於現時利淡歐元因素眾多，建議投資者
暫作壁上觀。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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