【武漢肺炎】大摩料港銀上半年收入全面放緩

新型肺炎疫情令香港經濟百上加斤，作為百業之母的銀行股亦受牽連。摩根士丹利預期，港

銀今年的經營環境非常困難，特別是上半年經濟活動減慢，料整體收入增長都會應聲放緩。

評級機構穆迪更警告，近日港銀相繼推出包括「還息不還本」等一系列措施，若經濟活動未

能復甦，相關措施可能引致港銀，未能及時識別不良資產，不利資產質素及盈利，對信貸評級形

成負面影響。



＊聚焦管理層指引，最關注匯豐＊



香港銀行股將進入業績期，由匯豐（００００５）及恆生（０００１１）揭開序幕。摩根士

丹利料，受惠於港元拆息抽高，港銀去年第四季的業績表現應該理想；而焦點則落在經濟持續放

緩，各行管理層對未來資產質素的指引。若以個股劃分，則匯豐的策略檢討最值得關注。

摩根士丹利進一步指，因應經濟活動減少，港銀今年上半年的收入將錄得全面放緩，主要受

貸款增長放慢及費用收入亦告減少；同時，要關注連串紓困措施對銀行的影響。

另一券商花旗，亦全線下調港銀今年盈利預測８％至２６％，以反映收入增長減慢及貸款損

失上升。但花旗指出，銀行股自農曆新年以來累跌１４％，目前板塊平均估值已屆歷史低位，相

信宏觀不利因素已充分反映。

其中，大型港銀估值風險回報吸引，建議可以趁低吸納中銀香港（０２３８８）及恆生，看

好疫情受控後兩股可快速反彈，資產及盈利質素佳，以及資本基礎強有加派股息驚喜。但就要迴

避中小型銀行股。

穆迪雖然發報告指，港銀面對更大營運風險，但就目前情況而言，香港銀行整體仍保持強勁

的資金緩衝，有助減低經營環境帶來的潛在挑戰。《香港經濟日報》

