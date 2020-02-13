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即市新聞

13/02/2020 08:20

【武漢肺炎】大摩料港銀上半年收入全面放緩

　　新型肺炎疫情令香港經濟百上加斤，作為百業之母的銀行股亦受牽連。摩根士丹利預期，港
銀今年的經營環境非常困難，特別是上半年經濟活動減慢，料整體收入增長都會應聲放緩。
　　評級機構穆迪更警告，近日港銀相繼推出包括「還息不還本」等一系列措施，若經濟活動未
能復甦，相關措施可能引致港銀，未能及時識別不良資產，不利資產質素及盈利，對信貸評級形
成負面影響。

＊聚焦管理層指引，最關注匯豐＊

　　香港銀行股將進入業績期，由匯豐（００００５）及恆生（０００１１）揭開序幕。摩根士
丹利料，受惠於港元拆息抽高，港銀去年第四季的業績表現應該理想；而焦點則落在經濟持續放
緩，各行管理層對未來資產質素的指引。若以個股劃分，則匯豐的策略檢討最值得關注。
　　摩根士丹利進一步指，因應經濟活動減少，港銀今年上半年的收入將錄得全面放緩，主要受
貸款增長放慢及費用收入亦告減少；同時，要關注連串紓困措施對銀行的影響。
　　另一券商花旗，亦全線下調港銀今年盈利預測８％至２６％，以反映收入增長減慢及貸款損
失上升。但花旗指出，銀行股自農曆新年以來累跌１４％，目前板塊平均估值已屆歷史低位，相
信宏觀不利因素已充分反映。
　　其中，大型港銀估值風險回報吸引，建議可以趁低吸納中銀香港（０２３８８）及恆生，看
好疫情受控後兩股可快速反彈，資產及盈利質素佳，以及資本基礎強有加派股息驚喜。但就要迴
避中小型銀行股。
　　穆迪雖然發報告指，港銀面對更大營運風險，但就目前情況而言，香港銀行整體仍保持強勁
的資金緩衝，有助減低經營環境帶來的潛在挑戰。《香港經濟日報》

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