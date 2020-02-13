【武漢肺炎】富達：現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早

《環富通基金頻道１３日專訊》截至上月，富達預測２０２０年全球經濟縱使疲弱，亦有望

錄得溫和增長。鑑於全球央行採取溫和的貨幣政策，這輪漫長的經濟周期似乎將於今年延續。但

是否確實能夠持續，將視乎疫情是否迅速受控。與此同時，該行與團隊在世界各地投資的公司保

持定期溝通，以了解疫情對它們造成的影響。暫時來說，該行認為疫情將損害中國首季國內生產

總值增長，促使內地政府加推刺激措施。現時推測疫情會否觸發全球經濟衰退為時尚早。

相對於２００３年爆發非典型肺炎（ＳＡＲＳ）期間，中國現時在全球經濟扮演的角色重要

得多，對其他國家的潛在影響有所增加；而中國人的流動性亦遠高於當年，令疫情更難遏制：去

年出國旅遊的中國人多達１﹒３億人，ＳＡＲＳ疫症之前則只約有２０００萬人，當中不少是往

來非洲進行貿易，而當地的診斷工具較為缺乏。



＊宏觀經濟前景：應對全球增長衝擊的政策工具有限＊



富達國際全球宏觀經濟分析主管Ａｎｎａ Ｓｔｕｐｎｙｔｓｋａ表示，由於中國本身的經

濟活動中斷，加上環球供應鏈、貿易及旅遊業受到拖累，整體市況前景未明，全球首季增長或會

面臨重大衝擊。

即使疫情「受控」，全球首季增長可能下跌最少半個百分點，其後有望稍為回升。整體影響

可能會維持一段日子，延續至年內較後時間。

根據估計，疫情的影響約半數來自中國增長直接受挫，另一半源於其貿易夥伴以至環球旅遊

業面臨的衝擊。

富達領先指標顯示增長正在減速但仍是正數。然而，有關數據只反映疫情１月份因波羅的海

乾貨指數成分大幅下跌而對商品需求造成的直接影響。其後或會出現其他間接影響。」

最受疫情影響的是其他亞洲國家，其次是若干拉丁美洲國家。在已發展經濟體中，歐洲尤其

容易受到拖累，經濟復甦的初步跡象很可能會被相關衝擊抵銷。

若有任何衰退跡象，主要央行將採取應對措施，不受暫時通脹影響而聚焦於增長。然而，鑑

於財政狀況已經寬鬆，現階段無法確定環球央行放寬政策是否有效，或者需要推行財政政策。即

使是推出定向財政措施（尤其中國以外的受影響國家），亦未必能及時避免增長本已低迷的地區

經濟顯著下行。



＊股市展望：市場或持續波動但收益依然存在＊



富達國際全球股票首席投資官Ｒｏｍａｉｎ Ｂｏｓｃｈｅｒ，考慮到政府推行財政刺激措

施，而且目前低息環境可能維持多一段時間，該行認為環球股票長遠的結構投資理據不變。鑑於

其他資產的收益率偏低，預料資金將流入股市尋求收益。

現時，股票的戰術性投資理據欠明朗。第四季企業盈利至今表現穩健，令該行更有信心企業

盈利在２０１９年表現平淡後，將於今年錄得９％升幅。不過，由於投資者過度亢奮，該行在疫

情爆發前已預料環球市場將會出現回吐，加上中國市場展現不安情緒，該行遂保持審慎。

能源公司等周期股仍然從經濟放緩中復甦，但往往對上述情況最為敏感，因此仍可能受市場

進一步拋售所影響。中國的石油需求下跌，令油價在最近數周正式步入熊市。這將削弱能源公司

的每股盈利以至全球的整體每股盈利。

在環球商品需求方面，中國目前所佔比重最大，例如佔全球銅材需求高達一半，在２００３

年時這個比重不足五分之一。中國銅材和燃氣進口商以「不可抗力原因」為由避免入貨。然而，

一旦需求回升，它們便會爭相補充本已（相對）偏低的庫存。



＊固定收益市場展望：息率表現可能優於信貸＊



富達國際全球固定收益首席投資官表示，２０２０年初，該行對環球信貸市場的估值保持審

慎，並繼續降低投資組合風險。尤其是中國市場可能在一段時間內維持避險，息率表現或會優於

信貸。目前，信貸的風險回報比率不及過往吸引，因為中國增長放緩，而且病毒疫情對環球供應

鏈造成影響。

有見及此，該行的基金經理增持美國和澳洲主權債券長倉，減持歐洲和英國主權債券短倉，

並減少與中國製造業（例如汽車、商品及化學品）最有關連的行業的信貸投資。

此外，該行對疫情爆發遺留的影響採取審慎觀點，即使疫情受控，仍可能使固定收益風險資

產受壓，因此與其趁低吸納，該行寧願觀察事態發展，並於估值仍然偏高時離場。



＊３月是關鍵考驗期＊



就評估疫情造成的經濟損失而言，３月將會是重大考驗，並可能對該行的環球展望帶來重要

啟示。雖然感染率似乎正在減慢，但阻止疫情擴散的實質措施較ＳＡＲＳ疫症時期更為嚴厲，或

會對經濟活動產生更大衝擊。隨著政府扶持措施的成本上升，可能會降低中國去槓桿的力度。

目前，該行對許多公司持倉的假設是疫情影響將相對短暫，並於夏季期間消失（正如

ＳＡＲＳ一樣），加上中國政府對市場和實質經濟的支持，將推動經濟數據回升。（ｈｏ）

