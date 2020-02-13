【武漢肺炎】宏利料未來數月經濟會走弱，下半年復甦預期受到質疑

《經濟通通訊社１３日專訊》宏利投資管理亞洲多元資產團隊從多元資產角度分析新型冠狀

病毒疫情的市場影響道，新型冠狀病毒疫情爆發，引發環球市場反覆波動，並帶來不明朗因素。

整體而言，該行對資產配置保持警惕。這個部署有助該行駕馭疫情相關的環球及特殊風險，並根

據基本和技術因素觀點，把握機遇作出投資。該行擁有的一系列環球多元策略，能在市場走勢相

對投資觀點出現顯著波動時，讓該行靈活應對變化的市場環境，把握有潛力表現領先的資產類別

而獲利。

該行的多元資產投資組合表現符合預期，跌幅有限，顯示分散投資於不同資產類別和地域的

策略奏效。具體而言，該行維持已發展市場（包括歐美）的投資配置，因疫情尚未對有關市場造

成經濟和金融環境的損害。由於疫情發展趨勢未明，導致環球市場氣氛轉淡，影響股票風險溢價

和投資信心－這情況在亞太區市場、信貸息差和孳息率方面較為顯著，尤其是中國。



＊環球短期宏觀格局＊



歸根結底，新型冠狀病毒疫情應可視為對需求造成大規模的外來衝擊，並會對供應鏈構成影

響。疫情對經濟損害的範圍，應視乎環球消費者行為改變的程度。儘管影響難以預測，但經過分

析現有資料並徵詢投資和研究專家觀點後，該行觀察到以下幾點：

該行在２０２０前景展望中指出，低利率、周期性行業（房地產）表現、信心數據見底、中

國經濟靠穩和企業逐步補充庫存，將在今年下半年支持環球經濟溫和復甦。然而，該行現時對上

述綜合多方面的觀點的信心保持溫和確信，但由於「中國經濟靠穩」前景的不確定性增加，有關

確信程度輕微調低。

短期而言，美國（以至全球）今年第一季的增長仍然疲軟，該行須注視相關表現，特別是因

為環球製造業╱貿易衰退和供應鏈方面的衝擊，正影響各個經濟範疇。目前，市場價格正在反映

對宏觀環境的預期，但該行認為未來兩至三個月的經濟數據或會走弱，令下半年經濟復甦的估算

受到質疑。該行認為這最終會帶來入市機會，與此同時，市場在新型冠狀病毒疫情影響下，短期

很可能會產生由宏觀環境帶動的避險情緒。



＊中國宏觀展望＊



該行預期服務業如零售銷售、酒店、娛樂將承受經濟損失，與當年非典型肺炎疫情的影響相

似（因為這次疫情在接近農曆新年時爆發）。當局將提升貨幣和財政政策刺激措施的力度。

鑑於市場瀰漫避險情緒加上利率偏低的壓力，人民幣或會進一步走弱（現時人民幣的浮動區

間較２００３年寬闊）。宏觀策略團隊對人民幣前景保持審慎（三至六個月美元兌人民幣的目標

水平為為７至７﹒０５），但該行認為在最近的發展下有可能在較短時間內實現這個目標。

該行預期疫情亦會對已發展市場造成較溫和但不容忽視的信心衝擊，包括美國、歐洲和加拿

大，因為當地確診個案會令服務業受壓。該行正密切關注環球房屋和零售銷售活動數據，其１月

和２月份數字或因此被扭曲，但目前為止，該行認為疫情不會徹底改變市場的前景展望，但將會

增添不明朗因素。



＊總結＊



就新型肺炎疫情而言，亞洲多元資產團隊相信市場恐慌尚未見頂，並以具建設性的觀點看待

中國感染人數、死亡率數據、疫苗或病毒變種，以及政府的政策行動。同樣，中國三分之二的經

濟陷入停頓，將對宏觀數據造成打擊。然而，市場普遍認為有關情況只會在第一季持續，因此尚

未調低２０２０年的全年國內生產總值預測。除非中國推出刺激措施、注入流動資金或實施干預

政策，否則現時的國內生產總值預測有可能被調低。

整體來說，隨著市場逐步擺脫疫情負面消息的影響，該行將重新把資金投入風險資產，尤其

是新興市場，因為該行相信新興市場比已發展市場提供較大的估值緩衝。（ｈｏ）

