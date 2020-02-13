《保險睿見－謝佩蘭》善用保障方案，籌劃安穩未來

《保險睿見》踏入庚子鼠年，我在這裡祝大家在新的一年身體健康！

最近，大家都在關注新型冠狀病毒的消息。為支援客戶對抗疾病，有保險公司提供了一系列

免費額外保障及賠償支援措施，與大家並肩抗病。有適當的支援，加上逆境自強的精神，我相信

我們一定能戰勝這個挑戰。

我們習慣在新的一年回顧過去，規劃未來。人生目標的規劃，主要可分為短期和長期兩種。

短期目標一般圍繞目前及不久將來的生活，比較快可以執行。而長期目標則往往包括一些重要人

生里程碑，例如結婚、置業、添丁、退休甚至下一代的財富傳承等，需要較長的時間去規劃和實

現。不過，未來充滿了未知數，最近的新型冠狀病毒事件正是一個例子。因此，要避免因意外事

件影響計劃，我們還要懂得防患於未然。而這一切都需要適當的財務策劃，再配合適切的保障方

案。

我們所說的財務策劃除了理財，還包括醫療、危疾及各種意外保障。事實上，各類醫療及意

外保障也是的理財工具的一種，幫助大家在籌劃未來的同時，讓大家可以未雨綢繆。當大家知道

，在有需要的時候，會有一張安全網提供依靠和保障，自然可以感到比較安心。調查顯示，不少

人將幸福定義為安穩和有安全感，可見安心是幸福生活的重要元素。因此，適切的保障方案提供

的不只是未來的幸福，也是當下的幸福。

有些人誤解，接近退休才需要做財務策劃。事實上財務策劃有助實現不同人生階段的目標，

因此越早開始，便可以越早得益。較長的投資期亦可有助紓緩投資項目短期波動的風險。從儲蓄

的角度考慮，早些開始，便可早些發揮複息效應的好處，讓存款隨時間可如雪球般越滾越大。而

意外事件可以在任何時候發生，早些準備，便可以早些得到相應的保障，讓人生規劃不受影響。

踏入新的一年，正是為未來計劃的好時機。找一家實力雄厚並能照顧你不同人生階段保障及

理財需要的公司，同時和你信任的專業財務策劃顧問聊一聊，評估一下需要，再配以合適的保障

方案。希望大家在任何時候、任何環境都能安心幸福，活出健康長久好生活！

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

