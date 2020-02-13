《宏觀理財－冼健岷》扣稅三寶，物盡其用

《宏觀理財》一年之計在於春，又是時候計劃一下未來一年的理財大計。所謂理財，最簡單

的一步，莫過於「開源」與「節流」。只要好好利用政府於去年４月１日起推出的「扣稅三寶」

－－自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）、強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），以及合資格延期年金保

單（ＱＤＡＰ），便能達到兩者之效。

先說自願醫保，自推出以來頗受歡迎。根據食物及衛生局上月中最新公布，截至去年９月底

，即計劃開展短短半年間，相關保單數目已經超過３０萬；獨立顧問估算，在自願醫保推出的首

兩年，購買相關產品的人數將達１００萬。

根據食物及衛生局於１月１６日的公布，凡購買自願醫保計劃，大家可選擇新投保或將現有

醫保單轉移至自願醫保認可產品。現時，由當局批出並已推出市場的認可產品共有５７款（包括

２９款標準計劃及２８款靈活計劃），合共提供２０７種方案讓消費者選擇。這些產品由２９間

保險公司提供，粗略估計相關公司共佔醫療保險巿場佔有率約九成。



＊不限數量，不限受保人數＊



值得注意的是，在現時３０萬名自願醫保保單受保人中，約有三分之一為３０歲以下，約有

一半為４０歲以下，一來反映計劃頗受年輕人士歡迎，二來反映投保人善用計劃，將不同受保人

也納入計劃。

事實上，在今年３月３１日前購買自願醫保計劃，可作２０１９╱２０課稅年度的稅務扣減

，可申請扣稅的保單數量及受保人數不設上限，受保人包括納稅人本人或任何指明親屬，包括納

稅人配偶及子女、納稅人或其配偶的祖父母、外祖父母、父母和兄弟姐妹，而每年每名受保人的

最高保費扣稅額為８０００元，以最高邊際稅率１７％計算，每名受保人可節省稅款１３６０元

；舉個例子，假設納稅人為自己、配偶及一名子女購買自願醫保，最多每年可慳４０８０元稅款

。



＊各具優點各適其適＊



除了自願醫保，強積金可扣稅自願性供款及延期年金的扣稅額更高，每人每年兩者合計可達

６萬元，同樣以１７％稅率計算，便可節省１０２００元稅款，夫婦倆就可慳回２０４００元。

善用以上扣稅三寶，可以「節流（慳稅）」之餘，更可「開源」－－假設每月供款５０００

元（每年用盡６萬元扣稅額），每年５％回報的話，５年之後有３４萬元，１０年之後有

７７﹒５萬元，如果堅持３０年，便會大幅增加至４０９萬元。

至於強積金自願性供款及延期年金如何抉擇，前者較為靈活，成員自行開設ＴＶＣ戶口後，

可自訂供款金額、期數及提取年期，隨著成員自行選取基金配置，因此風險亦由成員自行承擔；

後者則受限制，最低保費總額為１８萬元，最短供款期為５年，須定期供款，提取年齡為５０歲

或以上，提取期最短為１０年，須分期提取，根據保監局資料，現時市面上只有２０款合資格相

關產品供投保人選擇，當中只有數款１００％保證回報的產品，產品投資風險由保險公司承擔。

大家如對保障計劃有任何問題，可向理財顧問查詢，一同商討出最適合自己的保障方案。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

