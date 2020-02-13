內地感染新冠肺炎近６萬人，港股收跌９３點報２７７３０守牛熊線

《經濟通通訊社１３日專訊》內地修改新冠肺炎確診數字納入機制，且主管港澳事務的內地

官員再有變動，拖累港股跟隨Ａ股向下，終止兩連升。

港股今早跟隨外圍高開１２９點報２７９５３點，惟開市初段已迅速隨Ａ股轉跌，午後跌幅

擴大，最多跌１２５點低見２７６９５點，騰訊（００７００）在Ｕ盤「嘜高」，恆指最終收跌

９３點或跌０﹒３４％，報２７７３０點，力守俗稱牛熊分界線的２５０天線（約２７６８６點

）；主板成交１０５９﹒１９億元較上日減約５﹒６％。國企指數報１０８３５點，跌４９點或

跌０﹒４５％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數終止七連升，低收０﹒７１％報２９０６點；深證成份指數亦

跌０﹒７％報１０８６４點，兩市總成交８７１１﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）王者榮耀新春活躍用戶近億，收高１﹒３１％，報

４１６﹒４元，為最佳表現藍籌；匯控（００００５）升０﹒１７％，報５９﹒４５元；友邦

（０１２９９）走低１﹒４１％，報８０﹒２元；中移動（００９４１）軟０﹒６％，報

６６﹒０５元；港交所（００３８８）跌０﹒５９％，報２６８﹒８元。另外，蒙牛

（０２３１９）為全日最差藍籌，低收２﹒１５％，報２９﹒５５元。



＊內房普遍走高，物管股續尋頂＊



內地全聯房地產商會呼籲國家在融資方面給予適度信貸支持及融資政策傾斜，帶動內房股走

高。融創中國（０１９１８）升１﹒９７％，報４３﹒９５元；華潤置地（０１１０９）升

０﹒８４％，報３６﹒２元；新城發展（０１０３０）升２﹒３８％，報８﹒６１元；中國奧園

（０３８８３）升２﹒５％，報１１﹒５元；寶龍地產（０１２３８）料去年多賺不少於四成，

收市升６﹒９８％，報５﹒０６元。

碧桂園服務（０６０９８）昨日（１２日）收市後發盈喜，料去年多賺五成；而雅生活服務

（０３３１９）則獲瑞信料大機會獲納入港股通，物管股繼續普遍破頂。碧桂園服務升

１﹒６３％，報３１﹒１元；雅生活服務揚３﹒０７％，報３５﹒３元；奧園健康

（０３６６２）飆６﹒５２％，報７﹒０３元；中海物業（０２６６９）升２﹒７６％，報

５﹒９５元；綠城服務（０２８６９）升２﹒９５％，報１０﹒４６元。上述五股均創收市新高

。

花旗料新冠肺炎爆發導致內地航班及汽車停頓，預料今年布蘭特期油將會下跌１０美元至

５４美元，並調低「三桶油」每股盈利預測及下調三股目標價。中海油（００８８３）軟

０﹒８％，報１２﹒３４元；中石油（００８５７）跌１﹒４３％，報３﹒４５元；中石化

（００３８６）跌１﹒１７％，報４﹒２１元。



＊平醫反彈近６％，中芯績前炒高近７％＊



在線醫療股繼續獲大行唱好，大和及匯證均大幅上調平安好醫生（０１８３３）目標價，平

醫全日反彈５﹒６％，報７６﹒３５元；阿里健康（００２４１）亦跟漲３﹒６５％，報

１４﹒２元破頂。

部分醫藥股炒起，歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）一款治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究藥獲批

，收市彈７﹒７１％，報４﹒１９元；中國醫療集團（０８２２５）關聯公司收到新冠肺炎相關

藥的指導復函，全日飆１５﹒７９％，報１﹒３２元。然而，兩隻醫藥藍籌表現遜色，石藥

（０１０９３）走低２﹒０９％，報１８﹒７４元；中生製藥（０１１７７）無升跌，報

１１﹒６元。

有傳蘋果推遲原定９月推出ｉＰｈｏｎｅ １２的計劃，手機設備股走低。富智康集團

（０２０３８）挫４﹒５１％，報１﹒２７元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒９９％，報５９

元；舜宇光學（０２３８２）軟０﹒９％，報１３２元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒７２％

，報１１﹒４６元；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒８６％，報１６﹒１８元。

兩隻晶片股今日公布業績，包括中芯國際（００９８１）及華虹半導體（０１３４７），績

前均見偷步炒上。中芯抽高６﹒５４％，報１７﹒２８元；華虹４﹒１６％，報２２﹒５５元。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒６２％，報１１３﹒２元；上海復旦（０１３８５）升

４﹒３３％，報６﹒２６元；中電華大科技（０００８５）升８﹒１１％，報０﹒８元。

（ｋｓ）

