《雅談保險－吳詩雅》新型肺炎保險包唔包？

《雅談保險》新型冠狀病毒肺炎肆虐，至二月中內地已錄得逾四萬宗確診人數，而本港也有

持續擴散的風險，令市民相當憂心。面對病毒來襲，除了加強個人衛生之外，有數位朋友不約而

同也問筆者，若不幸患上該疾病，在既有的保障計劃下究竟會獲得賠償嗎？



＊如不幸確診，可即時獲額外住院現金保障＊



購買保險的原意是當面對一些不幸事件或意外時，能為自己及家人增添保障，而新型冠狀病

毒正正是無人預計得到的意外疫症。事實上，市面上大部分醫療保險產品均會保障不幸患上肺炎

而住院的客戶，但賠償金額及項目則視乎個別情況而定。而為了協助大家共渡這個非常時期，有

保險公司已經推出針對新型冠狀病毒特設的額外保障及相關措施。

例如，有些計劃包括了現有客戶及新客戶，若在指定日期前不幸確診新型冠狀病毒而需要住

院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，且無需等候期。同時，所有於保障期間因確診新型

冠狀病毒而需住院、並就實報實銷醫療計劃或團體醫療住院保險計劃作出索償之客戶，將獲豁免

等候期之要求。

不幸受感染的患者，既要擔心病情又要面對額外的財政開支，親友更或需要進行隔離等，千

頭萬緒間必定心急如焚。因此在這段期間，有保險公司特別針對疫情簡化理賠申請所需文件及手

續，並設有專人特快處理理賠事宜，將相關理賠的工作時間將大幅縮短至一個工作天。客戶更可

以直接致電公司客戶服務熱線，透過專人跟進有關新型冠狀病毒之理賠查詢。



＊靈活處理理賠醫院限制＊



在一般情況下，保險公司在中國內地都會有選定的醫院名單，客戶需在指定的醫院進行診斷

，但目前正值非常時期，被確診染上新型冠狀病毒肺炎的病人可能會被送往一些重點醫院診治。

因此，以客戶為先的保險公司都會因時制宜，靈活處理內地的理賠醫院限制，除了現有指定醫院

外，其它獲政府公布之定點醫院亦接受理賠申請，令身在內地的客戶也能獲得保障。

在面對健康挑戰時能獲得及時和全面的保障，才能令人倍感安心，讀者不妨向自己的保險顧

問查詢詳情，以造好抗疫準備。當然，加強自我健康防護的習慣亦不可少，包括加強家居清潔、

多飲水以確保喉嚨濕潤、經常洗手，以及避免到人多擁擠的公共場所，如前往較多人的公眾場位

，請務必佩戴合規格而且有細菌過濾功能的醫用外科口罩。

最後，疫症終有消退的一天，在此筆者謹希望大家齊心協力，共同抗疫，正如當年我們戰勝

沙士一樣。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

