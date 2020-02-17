《缸邊麗評－熊麗萍》繼續看好中芯（００９８１）

《缸邊麗評》中芯國際（００９８１）截至去年１２月底三個月（第四季）純利

８８７３﹒５萬美元，按季下跌２２﹒９５％，按年則急升２﹒３５倍；而業績另一有驚喜的數

據是毛利率進一步擴大，當中反映了集團在產品組合調整及產能利用率上升至９８﹒８％的高水

平，充分利用現有的生產設施。



＊增研發開支，利長遠發展＊



中芯國際為筆者今年推介的重點股份之一，而業績公布後亦未有改變看法。集團第四季受晶

圓付運量增加帶動，期內收入８﹒３９億元，按季及按年增長分別為２﹒８％及６﹒６％，毛利

率擴大至２３﹒８％，按季及按年分別增加３個百分點及６﹒８個百分點，與過往毛利率一直未

能改變的情況有所不同。期內集團經營開支上升至１﹒７９億元，按季及按年分別增長

４６﹒１％及２﹒４％，主要是資產減值增加與及期內沒有處置附屬公司而獲得收益。不過，期

內研發開支亦有所減少，降至１﹒６９億元，按季及按年均減少８﹒２％。預期集團繼續提升產

品組合，研發開支仍會增長，以集團目前正在擴大生產１４納米晶圓產品只佔整體銷售額１％而

言，加上國產化替代的積極發展趨勢，研發開支增加料有助技術提升及長遠發展。



＊整體業務仍較樂觀＊



集團對２０２０年第一季的主要指標標轉較平穩，預期季度收入較第四季增加０％至２％，

毛利率亦不超過第四季的２３％水平。集團２０２０年整體業務仍較樂觀，主要在於目前已接近

１００％的產能將得以擴大；加上內地市場對攝像頭晶片及電源管理晶片需求強勁，而集團在拓

展內地市場的效果已見明顯，去年，第四季內地市場佔集團整體銷售提升至６５％（２０１８年

第四季只佔５７﹒５％），美國市場佔比則降至２２﹒２％，這有助減低受海外市場限制的影響

。



＊目標有望突破２０元＊



雖然集團在晶片發展技術上仍與歐美國家有距離，但美國對內地電訊產品及設備的制裁行動

，令中央政府對內地晶片等科技產品研發及生產投入更多；中芯國際作為內地規模大的集成電路

生產商，亦是一直以來中央政府大力扶持的行業，在台積電管理人員的加盟之後，亦已明顯改善

中芯國際的管理及技術開發，前景仍可看好。筆者去年底在本欄《２０２０年心水股》已推介中

芯；今年中芯股價最高上升至１７﹒９２元，升幅五成。雖然券商對中芯國際前景的看法頗為參

差，不少券商更調低其評級及目標價，但上述各項因素令筆者繼續看好該股，目標價有望突破

２０元。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有中芯國際股份

