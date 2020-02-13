《股金豐采－涂國彬》基本面支持，美元續強勢

《股金豐采》疫情仍然是關注焦點，但投資者開始消化緊張的情緒，市場狀況有改善。避險

資產做出調整。日圓表現反覆。美元兌日圓從１月下旬開始加速下跌，到１月底曾考驗１０８支

持，從本月開始反彈，只是升至１１０水平有阻力。２月１２日動能增加，收漲０﹒２７％，至

１１０﹒０７５。整體來看，日圓仍在區間上落，並未有明確的方向。



＊澳紐元上漲空間有限＊



人民幣一度受到疫情影響大幅回落，跌穿七水平，不過，２月開始走勢靠穩，近日更是增加

動能而反彈。和中國業務緊密的澳洲，其貨幣澳元也從１月下旬開始走軟，低見０﹒６６５８，

好在本周開始止跌靠穩。紐元走勢類似，在２月１１日低見０﹒６３７４，持續受壓，直到新西

蘭央行宣布維持利率不變，並預計新西蘭經濟增速將在下半年加快，紐元才快速拉升，２月１２

日上漲０﹒９２％，但恐怕上漲空間有限。



＊美匯突破９９＊



相較而言，美元走勢相當強勁。雖然疫情的影響是全球範圍的，但美國經濟有優勢，近期經

濟數據樂觀，包括製造業和勞動力市場。此外，擔心疫情對經濟造成影響，不少投資者憧憬美聯

儲會再次減息。

美聯儲官員對此態度不一，投資者更為關注美聯儲主席的態度。在連續兩日的證詞中，鮑威

爾整體表現出對美國經濟的樂觀態度，不過必要時將推動量化寬鬆政策以應對經濟下行。他的言

論並沒有提高減息的預期。

如此一來，美匯指數從２月開始一片升勢，當中也有小幅調整，但沒有破壞趨勢，２月１２

日更是突破９９水平。後市更要注意其他風險，包括美國大選和中美關係。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

