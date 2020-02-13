《鍾之日記》官場大換血，股市止步升

《鍾之日記》２月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國肺炎疫情失控，病發源頭湖北武漢，昨日（１２日）改變統計方式，將臨床診斷病例數

字納入為新增，令新增臨床診斷病例急增１３３３２宗，全國單日新增確診因而飆升１５１５２

宗，全國累計確診５９８０４宗，逼近６萬，數據令人嘩然亦令人擔心。

中共中央政治局常務委員會昨日再召開會議，國家主席習近平指出，疫情防控到了最關鍵階

段，要堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

為了更好地應戰，湖北官場今日迎來大地震，中共中央今早宣布：上海市長應勇調任湖北省

委書記，山東省濟南市委書記王忠林調任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，原來的湖北省委

書記蔣超良、武漢市委書記馬國強被免職。而早前國家衛生健康委員會副主任王賀勝亦空降出任

湖北省省委，兼管衞健委。

湖北的官場地震之餘，港澳辦也在同日換人。國務院港澳辦主任張曉明被免職，改任為副主

任；主任由作為「副國級（副國家領導人）」的全國政協副主席、兼秘書長夏寶龍接任。分析指

，這次人事調動涉及中央對港澳工作體制重大調整，將港澳辦升格，由國家領導人兼任主任。另

外，香港中聯辦主任駱惠寧及澳門中聯辦主任傅自應，也會同時兼任港澳辦副主任。



＊港股守牛熊線，Ａ場結束七連升＊



湖北單日確診數字飆升，有人解讀是中央命令「應收盡收」後，抗疫工作更透明化，亦有人

解讀是為空降官員掃清政治包袱。無論如何，資本市場對湖北疫情發展更為悲觀，此前專家提出

的「拐點論」暫言之尚早。滬深股市結束七連升，滬綜指收跌０﹒７１％，收報２９０６﹒０７

點，守住二千九。兩市全日成交８７１１億元人民幣，按日增加１０﹒３％。

港股今早跟隨外圍高開１２９點報２７９５３點，惟開市初段已迅速隨Ａ股轉跌，午後跌幅

擴大，最多跌１２５點低見２７６９５點，騰訊（００７００）在Ｕ盤「嘜高」，恆指最終收跌

９３點或跌０﹒３４％，報２７７３０點，力守俗稱牛熊分界線的２５０天線（約２７６８６點

）；主板成交１０５９﹒１９億元較上日減約５﹒６％。



＊內憂外患再遇病毒搗亂，汽車業下行按下加速鍵＊



中汽協今日公布，上月對經銷商的汽車銷量下降２０％，至１６１萬輛，是２０１２年１月

以來單月最大降幅。根據中汽協重點集團統計數據預計，上月中國汽車產量為１７８﹒３萬輛，

環比下降３３﹒５％，同比下降２４﹒６％，上月汽車銷量完成１９４﹒１萬輛，環比下降

２７％，同比下降１８％。

中國汽車流通協會發布經銷商節後復工情況調查，截至２月１２日，６０家汽車經銷商集團

共３９９７家４Ｓ店的綜合復工率為８﹒４％。在未開工的原因中，地方政府規定復工時間佔

７１﹒９％，至於已開工的４Ｓ店表示，目前主要面臨相關物資短缺、客流量銳減等現實問題。

調研指標又顯示，受調研４Ｓ店的銷售效率４﹒７％。

中國汽車工業本就面對中美貿易戰及經濟放緩致內需收縮的困境，而新型冠狀病毒肺炎疫情

更為汽車業的下行按下了加速鍵。汽車股今日表現個別，北京汽車（０１９５８）跌１﹒７％，

吉利汽車（００１７５）跌０﹒８％，東風集團（００４８９）升２﹒４％，廣汽集團

（０２２３８）升０﹒７％。

至於新能源汽車面臨補貼退坡的陰影，更是銷量下降的重災區，上月銷量同比下降

５４﹒５％，減幅超過一半。比亞迪（０１２１１）全日跌０﹒７％。



＊內險走勢軟，國壽未獲注資跌近２％＊



工銀國際發表報告指，保險行業反彈力度強，特別是壽險板塊，因疫情爆發有利於提高個居

民的保險意識，尤其是健康險。因此報告認為，短期健康險如醫療險和意外險的需求在疫情結束

後將會逐漸上升並帶動保費加快增長。內險股全線回軟，中國太平（００９６６）滑１﹒３％，

新華保險（０１３３６）跌１﹒８％，中國財險（０２３２８）蒸發１﹒５％，中國太保

（０２６０１）跌１﹒８％。另外，早前有報道指，母公司中國人壽保險集團計劃將主要資產注

入在港上巿的中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８），公司其後澄清，集團公司均不存

在涉及公司應披露而未披露的重大信息。另外，國壽獲野村目標價２５﹒１４元，以及「買入」

評級。國壽全日跌１﹒６％。



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