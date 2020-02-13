《投資心得－潘鐵珊》友邦產品服務涵蓋廣泛，新業務價值增長穩健

《投資心得》友邦保險（０１２９９）業務涵蓋亞太區內多達１８個市場。集團以總資產計

，截至去年６月３０日止價值２５６０億美元。截至去年９月３０日止第三季的業績，新業務價

值微升１％至９﹒８億美元，若不計入香港業務，新業務價值增長達１４％；而多項要點，包括

新業務價值利潤率同比增加６個百分點至６７％、總加權保費收入上升８％至８１﹒７億美元等

亦顯示業務增長良好。



＊東南亞業務表現強勁＊



集團基本優勢在於提供的產品及服務涵蓋廣泛，如有個人壽險、意外及醫療保險、儲蓄計劃

等，亦有為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障等服務。此外，集團的另一優勢為其專

屬代理及員工網絡，遍布亞太區以有效開拓業務。

於海外，集團繼續深化東盟成員國的新興市場，包括於去年集團獲准成為首選申請人於緬甸

籌建全資附屬公司作業務營運。雖然尚在起步階段，但集團早著先機，隨著這些發展中國家陸續

在經濟上取得進展，可望為集團在亞太區帶來更多機遇。又例如在泰國，集團的整體新業務價值

繼續有穩健的增長。其中與盤谷銀行的合作取得進展，在代理轉型下，代理和夥伴合作渠道均有

同比上升。除泰國外，在馬來西亞、印尼、菲律賓和越南等國的業務表現亦甚為強勁。



＊現價買入上望８８元＊



隨著國內及多個國家的中產人口不斷提升、城市化擴展、及人均壽命延長等，相信對人壽及

健康保險產品的需求將有增無減，集團在亞太區的營運策略亦有助其分散單一國家的風險。可考

慮於現價８０﹒２元買入、上望８８元，跌穿７６元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

