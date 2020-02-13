【抗疫維穩】習近平：疫情防控到了最關鍵階段，力保經濟平穩運行

《經濟通通訊社１３日專訊》中共中央政治局常務委員會１２日召開會議，研究加強疫情防

控工作。國家主席習近平主持會議並指出，新冠肺炎疫情發生以來，始終堅持把人民群眾生命安

全和身體健康放在第一位，經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效。這

是來之不易的，各方面都作出了貢獻。他強調，疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要毫不放

鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。堅決打贏疫情防控的人民

戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現今年經濟社會發展目標任務。



＊提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率＊



會議指出，要圍繞提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率，抓好疫情防控的重點環節。

要全面增強收治能力，發熱病人多的城市要抓緊增加定點醫院、治療床位和隔離點，加快疑似病

例檢測速度，堅決做到應收盡收、應治盡治，提高收治率。要嚴格落實早發現、早報告、早隔離

、早治療措施，加強社區防控，切斷疾病傳播途徑，降低感染率。

湖北省特別是武漢市依然是疫情防控的重中之重，要著力解決床位和醫務人員等醫療資源不

足問題，加快改造擴容定點醫院，增加重症床位供給，暢通收治轉診通道，全力以赴救治感染患

者。



＊加快推動企業復工達產，努力實現各項目標任務＊



會議強調，要強化醫療物資等的供應保障，充分調動口罩、醫用防護服生產企業的積極性，

加快推動企業復工達產，鼓勵有條件的企業擴大產能或轉產，幫助解決缺員工、缺設備、缺原材

料和資金緊張等問題。緊缺物資要進行統一調撥，優先保障重點地區需要。同時，要做好生活必

需品生產供應工作，嚴格落實「米袋子」省長責任制和「菜籃子」市長負責制，切實抓好主副食

品生產、流通、供應組織。

會議強調，今年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。各級黨委和政府要努力把

新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定，努力實現各項目標任務。



＊研究出台階段性、針對性減稅降費措施＊



會議指出，要加大宏觀政策調節力度，針對疫情帶來的影響，研究制定相應政策措施。要更

好發揮積極的財政政策作用，加大資金投入，保障好各地疫情防控資金需要。要繼續研究出台階

段性、有針對性的減稅降費措施，緩解企業經營困難。要保持穩健的貨幣政策靈活適度，對防疫

物資生產企業加大優惠利率信貸支持力度，對受疫情影響較大的地區、行業和企業完善差異化優

惠金融服務。要以更大力度實施好就業優先政策，完善支持中小微企業的財稅、金融、社保等政

策，要在確保做好防疫工作的前提下，分類指導，有序推動央企、國企等各類企業復工復產。要

多措並舉做好高校畢業生等群體就業工作，確保就業大局穩定。

會議指出，要積極擴大內需、穩定外需。要聚焦重點領域，優化地方政府專項債券投向，用

好中央預算內投資，調動民間投資積極性，加快推動建設一批重大項目。要推動服務消費提質擴

容，擴大實物商品消費，加快釋放新興消費潛力。要支持外貿企業抓緊復工生產，加大貿易融資

支持，充分發揮出口信用保險作用。要積極參與國際協調合作，為對外貿易發展營造良好國際環

境。要推動外資大項目落地，實施好外商投資法及配套法規，優化外商投資環境，保護外資合法

權益。（ｌｃ）

