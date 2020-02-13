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即市新聞

13/02/2020 08:34

【抗疫維穩】李克強：有序推進企業復工復產，防止大規模裁員

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署在全
力以赴抓好疫情防控同時，加強經濟運行調度和調節，更好保障供給。

＊有序推動企業復工復產＊

　　會議要求，一是分類有序推動企業復工復產。湖北省當前首要任務是全力抓好疫情防控，同
時要保證疫情防控、城市運行等必需的相關企業正常運轉，落實生活必需品供應。其他省份要根
據實情分類精準防控，感染人數較少的大多數地市要有序推動復工復產。
　　二是推動重點醫療防控物資生產企業盡快達產，協調解決設備、人工、資金、原輔料等問題
，加強供需精準對接和統一調配，確保一線防控需要。
　　三是制定方案有序組織務工人員返崗。主要勞務輸出地與輸入地要做好農民工等重點人群返
崗的對接和服務。糾正對外來車輛和人員「一刀切」勸返等做法。
　　四是各地各部門要建立企業應對疫情專項幫扶機制，紓解企業特別是民營、小微企業困難。
通過減免國有物業房租、下調貸款利率、延期還本付息、完善稅收減免政策等，實施臨時性支持
措施。

＊高度關注就業問題，防止大規模裁員＊

　　五是落實地方「菜籃子」、「米袋子」負責制，加強糧油菜和肉蛋奶等生活必需品生產供應
，依法查處哄抬物價等違法行為。抓好春季農業和畜牧業生產，保障種子、化肥、農藥、飼料等
生產供應和運輸暢通。
　　六是強化煤電油氣運保障，切實保障重要交通幹線及關鍵物流樞紐正常運行，疫情較輕地區
要在做好防疫前提下，有序恢復公路客運班線、城市公交等服務。
　　七是推動重大項目盡早開工和建設。各地要加快項目前期工作，做好用工、土地、資金、用
能等保障。
　　八是高度關注就業問題，防止大規模裁員。鼓勵地方綜合運用失業保險基金結餘等資金加大
援企穩崗力度，支持有條件的地方實施緩繳或返還部分社保費等政策。引導因疫情無法外出的農
民工參加農村基礎設施建設和人居環境改善。會議強調，在加強疫情防控工作的同時，要統籌推
進經濟社會發展各項任務，做好「六穩」工作，加強經濟運行調度和調節，及時出台和落實相關
政策，維護經濟社會正常運行。（ｅｗ）

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