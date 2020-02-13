【武漢肺炎】習近平批准，軍隊增２６００名醫護人員支援武漢

《經濟通通訊社１３日專訊》國家主席習近平批准，軍隊增派２６００名醫護人員支援武漢

抗擊新冠肺炎疫情，參照武漢火神山醫院運行模式，承擔武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健

院光谷院區確診患者醫療救治任務。

此次抽組的醫療力量來自陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警

部隊多個醫療單位。根據醫院容量和建設進度，軍隊醫護人員將分批投入支援，首批力量

１４００人於２月１３日抵達武漢，並計劃在第一時間展開相關醫療救治工作。（ｅｗ）

