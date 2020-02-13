《思前想後－郭思治》港股現屬技術反彈，走勢反覆不明至少到月底

《思前想後》自踏進２月份後，大市明顯已進入急跌後之反彈中，恆指自１月２０日高位

２９１７４點開始之回落，至２月３日低位２６１４５點止計，在短短８個半交易日內急挫達

３０２９點，且恆指更一舉跌穿各組常用之平均移動線。但從技術上看，大市該已開始進入新一

潮之中期調整中，惟由於大市跌勢實在過促，故在技術超賣下出現反彈，而自２月３日低位

２６１４５點開始之反彈，至６日高位２７６０８點止計，在短短４個交易日內，大市已反彈

１４６３點，且恆指更成功重越１０天線（現約在２６９５１點左近）及１００天線（現約

２７１１５點），即是說，大市已初呈回穩之訊號，至少暫時已擺脫進一步往下尋底之弱態，論

步伐更有點稍偏促，故高台略見整固及回吐，惟市勢雖連續兩天呈反覆回軟之勢，惟以收市計，

恆指未曾有跌穿１０天及１００天線，換言之，整個回穩之勢頭不但未有改變，且大市更於１２

日再往上創月內高位至２７７８０點，以低位暫為３日之２６１４５點計，本月大市在先低後高

之形態主導下，月內之波幅已往上擴闊至１６３５點。



＊本港企業經營環境惡劣，股市難獨善其身＊



目前武漢疫症仍在不斷蔓延中，不少商業活動均被逼延期或取消，對經濟所造成之衝擊實不

容低估，其中以旅遊、酒店、餐飲、零售及交通等最受影響，簡單而言，整個消費行業均受重創

，加上本港經過連續７個多月之社會事件，一眾商舖本已陷水深火熱之中，現再加上疫症所帶來

之破壞，相信不少中小企業未必能捱過此關，面對如此惡劣之環境，股市似不該獨善其身，故對

周來市勢之上升，該以技術性視之，當然，輕注短炒該無妨，惟任何中線部署均不宜過急及過勇

，假如自１月２９日高位２９１７４點之回落屬中期調整，則整個反覆不明之市勢至少會延續到

２月底至３月中，因一個中期調整一般會運行至少６至８周，而期間之任何形式之上升，均可能

只屬中期調整期間之後抽市而已。





＊平安好醫生業績改善，分注吸納中線部署＊





平安好醫生（０１８３３）公布截至２０１９年１２月３１日止計，醫療健康網絡已覆蓋超

１５０家醫美機構，４３０家中醫診所，超２０００家體檢中心，近１８００家牙科診所，超過

４﹒８萬家診所及９﹒４萬家藥店，線下網絡遍布中國各個地方，另外，集團合作的藥店達

９﹒４萬家，覆蓋中國３２個省，３７５個市。集團同時宣布，投資中國最大的連鎖藥店渠道

ＥＲＰ╱ＳＡＡＳ信息服務提供商海典軟件之２０％股份，平安好醫生在線上及線下之發展相當

理想，集團公布去年業績，至２０１９年１２月３１日底止計，股東應佔虧損已收窄至７﹒３４

億元人民幣（上年同期虧損９﹒１２億元人民幣），即業績正不斷改善中，較樂觀的預期是明年

剛可開始有盈利，建議分注吸納作中線部署。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

