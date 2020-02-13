《輪證高清－孫明哲》同一隻窩輪忌盲目溝貨，宜重新選擇合適條款



《輪證高清》觀察近日窩輪市場的資金情況，科技板塊仍然是最受歡迎的相關股份，當中騰

訊（００７００）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）以及小米（０１８１０）相關窩

輪的資金都非常活躍。不過，隨著資金持續流入，導致不少認購證輪的街貨已偏高，無論股價升

或跌，部分投資者仍不斷買入同一隻產品進行溝貨，這其實不是一個理想的策略。為甚麼呢？



近期市況波動，投資者更應該時常審視市場上提供的產品，按當時股價水平選擇合適的條款

，而不是貪方便在同一隻產品溝貨。盲目溝貨潛在的風險很大，當中包括：



（一）街貨量變化。街貨量偏高的產品，潛在沽壓亦大，或會因市場供求因素令價格偏離不

跟正股變動，影響輪價表現。如果一隻產品街貨量已升至偏高水平，而投資者貪方便在同一隻產

品溝貨而忽略了街貨量因素，就算溝貨後股價真的反彈，也未必能獲取原先預算的回報。



（二）行使價距離╱價外幅度。一般投資者都選擇趁股價回調時買入認購證輪博反彈，但如

果股價累跌幅度深，原本買入的認購證輪或由輕微價外變得非常價外，而非常價外的窩輪對正股

的敏感度低，正股的變動未必能帶動輪價變動，有機會出現窩輪不跟行的情況，所以建議投資者

重新審視條款，選擇行使價較貼的證。



綜合以上兩點，投資者在部署前應該重新檢視市場的產品，選擇非太價外而街貨較低的認購

證。按以上準則，如看好美團，可留意美團購２１４７３，行使價１１０﹒１元，６月份到期，

實際槓桿６﹒４倍；或美團購２１３９４，行使價１１７﹒９元，７月份到期，實際槓桿７﹒１

倍。



如看好阿里巴巴，則可留意貼價阿里購２１４７１，行使價２１９﹒０８元，５月份到期，

實際槓桿８﹒４倍；另一選擇是阿里購２０９４１，行使價２３９﹒２８元，６月份到期，實際

槓桿９倍，是市場上行使價２１５元至２４０元之間槓桿最高的選擇之一。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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