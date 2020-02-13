【武漢肺炎】工銀國際：疫情衝擊不會扭轉內地經濟增長的方向

《經濟通通訊社１３日專訊》工銀國際發表報告就新型冠狀病毒疫情對宏觀經濟、股市及其

他行業板塊可能造成的影響進行探討。報告分析顯示，本次疫情將在短期內對中國經濟造成較大

壓力，並且主要在一季度顯現。因此，貨幣政策、財政政策和社會保障政策如果能提早發力，及

時阻斷衝擊在五大管道中的傳導，則將實現更好的調節效果、更低的政策成本。另一方面，疫情

衝擊不會扭轉中國經濟長期增長路徑。疫情平息之後，將值得期待短期投資的增速反彈，以及後

續經濟所培育的長期投資機遇。



＊若疫情持續較長時間，宏觀刺激政策的作用會上升＊



報告指，如果疫情在２月能得到有效的控制，參考２００３年ＳＡＲＳ時港股的走勢，包括

港股在內的全球多個股市將在疫情見頂之前迎來較大的反彈。而在疫情得到全面控制時，反彈會

結束。如果疫情持續較長的時間，則可以參考２００９年Ｈ１Ｎ１時美國與墨西哥股市的走勢，

隨著新型肺炎的死亡率下降，對於市場的負面影響也將逐步下降，相關宏觀刺激政策的作用將會

上升。經過最近的下跌，目前恆指的整體Ｐ╱Ｅ估值已經低於１０倍，處在歷史估值的較低水準

。



＊疫情推動利率債、信用債表現分化＊



新型冠狀病毒疫情推動避險情緒升溫，加上對經濟增長的影響，貨幣政策迎來更大放寬空間

，國債收益率有望進一步下行。疫情防控期間銀行間質押式回購利率料將會在低位運行，債市加

杠杆的成本降低，為利率債提供了較多交易機會。工銀國際預期，投資者將通過做多長端國債尋

求額外收益，收益率曲線或趨向平坦化。這輪債市行情能持續多久，取決於疫情拐點到來時間。

另外，在疫情擴散下，信用利差亦將有所擴大。疫情對企業運營的影響更會有所延後，信用

利差走寬的情況可能在疫情受控後仍持續。離岸市場方面，疫情防控形勢升級影響市場對中國資

產信心，高收益地產債信用溢價再度大幅上升。整體而言，工銀認為市場不用對高收益地產債信

用風險過度擔憂，對於一些資質較優地產發行人債券，是次調整帶來較佳的買入機會。不過，對

於高評級債券工銀則相對審慎。他們認為美元無風險利率繼續大幅下行的空間或已不大，當前彭

博巴克萊高評級債券指數到期收益率僅為２﹒８％左右，同時資本獲利空間也不大，因此不建議

在現階段加倉高評級債券。



＊消費、保險行業反彈力度強＊



本次疫情發生在春節期間，正值消費旺季，消費需求因消費者出行受限而受到窒礙是衝擊消

費板塊的主要原因。工銀國際認為本次疫情對消費板塊的影響屬短暫，目前只是抑制了短期消費

需求，並未影響行業增長的動力。不過，是次疫情料將會加劇行業優勝劣汰，有助龍頭企業進一

步凸顯其競爭優勢。他們預計，短期內餐飲股短期內將持續受壓，待疫情得以控制後，中長期可

重點布局超跌龍頭餐飲股。

而保險行業，特別是壽險板塊，雖然在新冠肺炎疫情期間會受重挫。不過，一旦疫情消退，

保險板塊股價料將會快速反彈。疫情爆發有利於提高個居民的保險意識，尤其是健康險。依照慣

例，險企在開門紅結束後將會聚焦高價值健康險產品的銷情，因此他們認為，尤其是短期健康險

（如醫療險和意外險）的需求在疫情結束後將會逐漸上升並帶動保費加快增長。（ｊｔ）

