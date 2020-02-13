《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述三名消息人士報道，受冠狀病毒疫情影響，中
國化工集團公司被迫每日關閉華東地區一座原油加工量１０萬桶的煉油廠，並降低了另外兩座煉
油廠的加工率。
消息人士更指，中國化工上日（１２日）已關閉了山東正和煉油廠一座加工量５００萬噸的
裝置。而在本周初，該公司還將山東邑和華興兩家工廠的加工率從以往的七成降至六成。這兩家
工廠的原油加工產能合計約每日３０萬桶。（ｊｔ）
13/02/2020 14:02
【武漢肺炎】受疫情影響，中國化工關閉日產能１０萬桶的煉油廠
《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述三名消息人士報道，受冠狀病毒疫情影響，中
國化工集團公司被迫每日關閉華東地區一座原油加工量１０萬桶的煉油廠，並降低了另外兩座煉
油廠的加工率。
消息人士更指，中國化工上日（１２日）已關閉了山東正和煉油廠一座加工量５００萬噸的
裝置。而在本周初，該公司還將山東邑和華興兩家工廠的加工率從以往的七成降至六成。這兩家
工廠的原油加工產能合計約每日３０萬桶。（ｊｔ）
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