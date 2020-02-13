《中國要聞》中汽協：本次疫情對汽車行業短期影響大於０３年沙士

《經濟通通訊社１３日專訊》中國汽車工業協會認為，新冠肺炎疫情對汽車行業影響主要有

三個原因，一是購車需求和消費能力短期內明顯下降；二是企業生產進度受阻，導致出口困難增

加；三是中小企業資金量斷裂隱患加大，企業應對標準法規的難度大幅上升。

根據目前受訪的３００多家整車和零部件企業反饋的信息綜合分析表明，本次疫情對中國經

濟的短期影響大於２００３年的「非典」，對於本來處於調整期的汽車行業影響更大。（ｊｔ）

